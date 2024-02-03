Koltuğu devraldı

Süper Lig'in 24. haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, Samsunspor'a konuk oldu. Karşılaşma öncesinde birçok eksiği olan sarı-kırmızılılar, zoru kolaya çevirmeyi bildi ve 11 dakikada attığı iki golle üç puanı hanesine yazdırdı. Maça oldukça etkili başlayan cimbom, bu sezonun en erken golünü de Victor Nelsson'la buldu. 4. dakikada kullanılan köşe vuruşunda İcardi topu arkaya çıkardı. Nelsson, kronometreler 4.13'ü gösterdiğinde ağları sarstı.

MUSLERA DUVAR ÖRDÜ

Samsun, bu golün şokunu atlatamadan ikinci golü kalesinde gördü. Sağ kanattan ceza sahasına giren Barış, önce Alim'den ardından da kaleci Okan Kocuk'tan sıyrılıp, topu boş kaleye gönderdi. İlk yarıda Samsun farkı azaltmak istese de Muslera duvanını aşamadı. Nando, ikinci yarıda da Samsunlu oyunculara gol izni tanımadı. Maçı 2-0 kazanan Aslan, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

ICARDI BAYRAĞA TAKILDI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, Gaziantep FK'nın ardından Samsunspor'u da boş geçti. Antep karşısında iki kez gol atan ancak ofsayta takılan İcardi, dün de 42'de fileleri sarstı ancak yine bayrak kalktı. Arjantinli süper star, gol atamasa da dün Nelsson'un attığı golün asistini yaptı.

KASIT ARIYORUZ

Galatasaray, İkinci Başkanı Metin Öztürk, Samsunspor maçının ardından karşılaşmanın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun hakkında sert ifadeler kullandı: "Oyundan çok memnunuz ama şu üzüntüyü dile getirmek istiyoruz. Fenerbahçe maçı ile bu maçın VAR hakemi aynı. Moral bozukluğu yaşıyor, kasıt arıyoruz. 71. dakikada Icardi'ye yapılan net bir penaltıydı. Hakem VAR'ı dinledi ve 4 saniyede inceledi. 4 saniyede 10 kamerayı nasıl gördüklerini anlamak istiyoruz. Aynı VAR hakemi Icardi'nin elmacık kemiği kırıldığında da devam etmişti. Bu tamamen kasıtlı. MHK'nin bu kasıtlı tutum konusunda acilen tedbir alınmasını ve uzun süre bu VAR hakeminin başkalarının da canını yakmasını önlemesini istiyoruz. Kaan Ayhan'ın vuruşunda da el olduğunu düşünüyoruz."

PENALTI TEPKİSİ

Galatasaray, Icardi'nin 71. dakikada ceza sahası içinde çekilmesi ve oyunun devam etmesinin ardından sosyal medya hesabından, "İcardi, kolundan çekiliyor. Karar devam" diyerek tepki gösterdi.