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Yeni sağ bek Serge Aurier

Nottingham Forest sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki oyuncuyu, bedelsiz Galatasaray’a vermeyi kabul etti. Aurier yarım sezon için 650 bin euro alacak ve beğenilirse sözleşmesi uzatılacak. Afrika Kupası'nda bulunan futbolcu, çeyrek finalde Mali'ye karşı mücadele edecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Yeni sağ bek Serge Aurier

Ara transfer döneminde Berkan Kutlu'yu geri çağıran Galatasaray, ikinci takviyesini savunmaya yaptı. Sacha Boey'i rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e satan Galatasaray, sağ bekte oluşan boşluğu Serge Aurier'le doldurdu. Sarıkırmızılı takım, 31 yaşındaki oyuncunun transferi için Premier Lig ekibi Nottingham Forest'la her konuda anlaştı. İngiliz ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu, Galatasaray'a bonservisiyle transfer oldu. Yapılan anlaşma gereği kulübüne herhangi bir ödeme yapılmayacak. Yarım sezon için Galatasaray'dan 650 bin euro ücret alacakÇ

TAKIMA KATILMASI GECİKEBİLİR

Sarı-kırmızılı ekip performansından memnun kalırsa 7 milyon euro Transfermarkt değeri bulunan Aurier'in sözleşmesini uzatacak. Halihazırda Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Aurier, turnuva bittikten sonra sarı-kırmızılı takıma katılacak. 31 yaşındaki oyuncu, yarın çeyrek finalde Mali'ye karşı mücadele edecek. Afrika Kupası'nda yarı final 7 Şubat, final maçı ise 11 Şubat'ta oynanacak. Eğer Fildişi finale kadar giderse Serge Aurier'in gelişi de gecikecek. Bu sezon Nottingham Forest formasıyla Premier Lig'de 12 maça çıkan Aurier, 2 asiste imza attı.

KARİYERİNDEKİ KÖŞEBAŞLARI

Fransa'da Lens altyapısından yetişen Aurier, 2010 yılında A Takım'a çıktı.

2012 yılında Toulouse'a geçen Fildişi Sahilli oyuncu, burada kendini kanıtlayarak 2015 yılında Paris Saint-Germain'e 10 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Paris ekibinde vitesi biraz daha yükselten Aurier, 2017-2018 sezonunda 25 milyon euro bedelle Tottenham'ın yolunu tuttu.

İngiliz ekibinde kontratının son döneminde düşüşe geçen 31 yaşındaki oyuncu, önce bedelsiz Villarreal'e ardından da bedelsiz Nottingham Forest'a transfer oldu.

GALATASARAY'DA BULUŞTULAR

Serge Aurier, Galatasaray'da yabancılık çekmeyecek. Tottenham'da birlikte oynadığı Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele ve milli takımdan yakın arkadaşı Zaha ile sarı- kırmızılı takımda forma giyecek. Başarılı futbolcunun, Galatasaray'ın teklifini kabul etmeden önce 3 oyuncuyla da görüştüğü ve fikirlerini aldığı öğrenildi.

SIRA SOL BEKTE

Sağ bekteki açığı kapatan Galatasaray'da şimdi gözler defansın soluna çevrildi. Rangers'tan Rıdvan Yılmaz, Lyon'dan Tagliafico ve Sevilla'dan Marcos Acuna sarı-kırmızılı ekipte öne çıkan adaylar... Bu isimler arasına dün Başakşehir'den Levent Mercan da eklendi. Görüşmeler sürerken sarı-kırmızılı yönetimin önceliğinin Levent ve Rıdvan'a verdiği bildirildi. İki oyuncunun Galatasaray'da oynamak istemesi transferin bitme olasılığını güçlendiriyor.

SON GÜN

UEFA'ya oyuncu listesini bugün bildirmesi gereken Galatasaray'ın Rangers ile anlaşarak transfere nokta koyma ihtimali yüksek görülüyor.

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