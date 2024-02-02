Galatasaray Serge Aurier transferini duyurdu!

Galatasaray, Nottingham Forest forması giyen sağ bek Serge Aurier'i bedelle sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Serge Alain Stephane Aurier ve Kulübü Nottingham Forest Football Club Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 100.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023/2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre, Futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 600.000 EUR garanti ücret ile net 150.000 EUR imza ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.