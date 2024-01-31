Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

Sacha Boey'un alternatiflerini arayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların gündeminde son olarak Lorenz Assignon bulunuyor. Cimbom, Fransız sağ bek için Rennes kulübüyle temasa geçti. İşte Galatasaray'ın yıldız oyuncu için yaptığı teklif... | GALATASARAY HABERLERİ (Fotomac.com.tr / Enes Cevahirci Dış basın)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 10:28
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

Sarı kırmızılılar, geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek puanını 60 yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

Zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray'da galibiyeti getiren golleri Zaha ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

Galatasaray yönetimi, Gaziantep FK maçı sonrası transfer toplantısı yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

Sarı kırmızılılar satış rekoru kırarak Sacha Boey'u 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e gönderdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

Cimbom son olarak sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino'nun satın alma opsiyonunu kullanmadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

İspanyol sol bek Roma ile sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

Yaşanan ayrılıklardan sonra Galatasaray transferde gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

2 şubatta UEFA'ya listesini sunacak olan sarı kırmızılılar transferde önceliğini bek bölgesine verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaraylı kurmaylar, Lorenz Assignon'u gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

Rennes ile Assignon transferi için görüşmelere başlayan Galatasaray, oyuncunun kulübüyle anlaşma sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

L'Equipe, Galatasaray'ın Rennes'e yeni bir teklifte bulunduğunu duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

GALATASARAY'DAN RESMİ TEKLİF!

Galatasaray Rennes'e bonuslarla birlikte 4 milyon euro teklif etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

Fransız kulübünün 10 milyon euro talep ettiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

Assignon'u kiralamak isteyen Feeynoord'da oyuncudan vazgeçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

Ayrıca sağ bek oyuncusu için Bournemouth ve Marsilya'nın satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması önerdikleri bildirildi. Ancak gelen teklifler Rennes'in talep ettiği fiyatta değiller.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

Fransızlar, Rennes'in elinde üç sağ oyuncusunun kalma riskinin de olduğunu duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

Genç oyuncu Rennes'te bu sezon 21 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

Assignon takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

Yıldız oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam

23 yaşındaki sağ bekin kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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