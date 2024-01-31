TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenz Assignon'a resmi teklif! İşte ödenecek rakam
Sacha Boey'un alternatiflerini arayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların gündeminde son olarak Lorenz Assignon bulunuyor. Cimbom, Fransız sağ bek için Rennes kulübüyle temasa geçti. İşte Galatasaray'ın yıldız oyuncu için yaptığı teklif... | GALATASARAY HABERLERİ (Fotomac.com.tr / Enes Cevahirci Dış basın)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray yönetimi, Gaziantep FK maçı sonrası transfer toplantısı yaptı.
Sarı kırmızılılar satış rekoru kırarak Sacha Boey'u 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e gönderdi.
Cimbom son olarak sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino'nun satın alma opsiyonunu kullanmadı.
İspanyol sol bek Roma ile sözleşme imzaladı.
Yaşanan ayrılıklardan sonra Galatasaray transferde gaza bastı.
2 şubatta UEFA'ya listesini sunacak olan sarı kırmızılılar transferde önceliğini bek bölgesine verdi.
Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaraylı kurmaylar, Lorenz Assignon'u gündemine almıştı.
Rennes ile Assignon transferi için görüşmelere başlayan Galatasaray, oyuncunun kulübüyle anlaşma sağlayamadı.
L'Equipe, Galatasaray'ın Rennes'e yeni bir teklifte bulunduğunu duyurdu.
GALATASARAY'DAN RESMİ TEKLİF!
Galatasaray Rennes'e bonuslarla birlikte 4 milyon euro teklif etti.
Fransız kulübünün 10 milyon euro talep ettiği aktarıldı.
Assignon'u kiralamak isteyen Feeynoord'da oyuncudan vazgeçti.
Ayrıca sağ bek oyuncusu için Bournemouth ve Marsilya'nın satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması önerdikleri bildirildi. Ancak gelen teklifler Rennes'in talep ettiği fiyatta değiller.
Fransızlar, Rennes'in elinde üç sağ oyuncusunun kalma riskinin de olduğunu duyurdu.
Genç oyuncu Rennes'te bu sezon 21 maça çıktı.
Assignon takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Yıldız oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
23 yaşındaki sağ bekin kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
DİĞER