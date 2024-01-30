GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Angelino Roma'ya kiralandı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan ayrılan Angelino ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu İtalyan ekibi Roma'ya kiralık olarak gitti. Angelino sezon sonuna kadar Başkent ekibi için ter dökecek.

ROMA'DAN PAYLAŞIM GELDİ!

G.SARAY'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Transferin resmen açıklanması sonrası sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı.

Paylaımda "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angeliño. 💛❤️ Bundan sonraki kariyerinde başarılar!" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angeliño. Bundan sonraki kariyerinde başarılar!