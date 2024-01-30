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Angelino'nun yerini Rıdvan dolduracak

Galatasaray'ın sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino'nun yeni takımı belli oldu, İspanyol sol bek sezonun ikinci yarısında Roma'da forma giyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 06:50
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Angelino'nun yerini Rıdvan dolduracak

Galatasaray'ın sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino'nun yeni takımı belli oldu, İspanyol sol bek sezonun ikinci yarısında Roma'da forma giyecek. Kiralık sözleşmesinde yer alan "20 maç oynaması halinde 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girer" maddesi nedeniyle oynatılmayan İspanyol oyuncu sağlık kontrolleri ve imza için gittiği Roma'da kiralık oynayacak. Angelino'nun boşluğunu ise Rıdvan Yılmaz'ın doldurması bekleniyor. Beşiktaş'ın "istemiyoruz" demesinin ardın Rıdvan Yılmaz sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktı. G.Saray 3.5 milyon euro teklif ederken, İskoç ekibi Rangers'in beklentisi ise 5 milyon euro; pazarlıklar devam ediyor.

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22 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz, İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ta 32 resmi maçta forma giydi. Genç yıldız bu periyotta 2 gol attı, 4 asist yaptı ve 6 gole doğrudan katkı sağladı. Rıdvan, Beşiktaş A takım formasıyla 62 maçta 4 gol, 7 asistlik bir performans sergilemişti.

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