Haberler Galatasaray Risk aldık kazandık

Risk aldık kazandık

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, “Rekorlar kırılıyor ama asıl hedef şampiyonluk. Bugün risk aldık. Yalnız maç sonucu değil, oyun da iyiydi. Allah da sonucunu verdi” diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Risk aldık kazandık

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyeti sarı-kırmızılı taraftarlara hediye etti. Başarılı çalıştırıcı "G.Saray olarak kazanmak zorundayız iç sahada. Bugün de öyle oldu ve sonunda kazandık. Bu yolda rekorlar kırılıyor ama asıl hedefimiz elbette şampiyon olmak" dedi ve şöyle devam etti: "Çok önemli bir galibiyet aldık. 90 dakika performansımız bize galibiyeti getiriyor. G.Saray tarihinin en çok ceza sahasına girdiğimiz maçıydı. Bu çok önemli. 4-5 direkten dönen topumuz var, top bir türlü içeri girmedi. Zaha ve Barış'tan iki güzel gol geldi. Tüm oyuncular kazanmayı çok istiyorlar ve bunu gösteriyorlar. Eksiklerimiz var. Saha içinde birçok oyuncunun yerine değiştirmek zorunda kalabiliyoruz. Transfer döneminde bu eksikleri kapatacağız. Bazı pozisyonlarda acele ettik. Son paslarda sıkıntılar oldu. Bir bölümde ben de korktum. Markovic tehlikeli işler yaptı. Dominant bir oyundu, risk de aldık. Sadece maçın sonunda kazanmadık, maçta da gayet iyi oynadık. Allah da bize sonucunu verdi."

DİĞER
Dünyanın en iyi 30 futbol ligi belli oldu! Trendyol Süper Lig'in yeri şaşırttı: İşte o liste...
CHP'li belediyenin usulsüzlük kervanına İBB'ye bağlı İSKİ de katıldı! Ölüm villalarında parsel oyunu: 76 yerine 106 ev
İngilizlerin Batshuayi teklifi belli oldu!
Real Madrid'in yıldızı Aslan oluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'a 10 numara transfer!
G.Saray'a Arjantinli sol bek!
METEOROLOJİ TARİH VERDİ: SICAKLIKLAR YÜKSELECEK |🌡30 Ocak hava durumu
Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde? 29 Ocak
DEPREM SON DAKİKA! Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 30 Ocak son depremler listesi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:49
Getafe evinde kazandı! Getafe evinde kazandı! 01:17
Getafe evinde kazandı! Getafe evinde kazandı! 01:16
Roma deplasmanda kazandı! Roma deplasmanda kazandı! 01:16
Roma deplasmanda kazandı! Roma deplasmanda kazandı! 01:15
G.Saray'a Arjantinli sol bek! G.Saray'a Arjantinli sol bek! 00:51
Daha Eski
Icardi'ye yapılan müdahale penaltı mı? Icardi'ye yapılan müdahale penaltı mı? 00:51
Buruk'tan transfer açıklaması! Buruk'tan transfer açıklaması! 00:51
Real Madrid'in yıldızı Aslan oluyor! Real Madrid'in yıldızı Aslan oluyor! 00:51
Abdullah Avcı: Transfer zor... Abdullah Avcı: Transfer zor... 00:51
G.Saray evinde hata yapmadı! G.Saray evinde hata yapmadı! 00:51
Bolu deplasmanda kazandı! Bolu deplasmanda kazandı! 00:50