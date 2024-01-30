Risk aldık kazandık

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyeti sarı-kırmızılı taraftarlara hediye etti. Başarılı çalıştırıcı "G.Saray olarak kazanmak zorundayız iç sahada. Bugün de öyle oldu ve sonunda kazandık. Bu yolda rekorlar kırılıyor ama asıl hedefimiz elbette şampiyon olmak" dedi ve şöyle devam etti: "Çok önemli bir galibiyet aldık. 90 dakika performansımız bize galibiyeti getiriyor. G.Saray tarihinin en çok ceza sahasına girdiğimiz maçıydı. Bu çok önemli. 4-5 direkten dönen topumuz var, top bir türlü içeri girmedi. Zaha ve Barış'tan iki güzel gol geldi. Tüm oyuncular kazanmayı çok istiyorlar ve bunu gösteriyorlar. Eksiklerimiz var. Saha içinde birçok oyuncunun yerine değiştirmek zorunda kalabiliyoruz. Transfer döneminde bu eksikleri kapatacağız. Bazı pozisyonlarda acele ettik. Son paslarda sıkıntılar oldu. Bir bölümde ben de korktum. Markovic tehlikeli işler yaptı. Dominant bir oyundu, risk de aldık. Sadece maçın sonunda kazanmadık, maçta da gayet iyi oynadık. Allah da bize sonucunu verdi."