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Galatasaray'da Serge Aurier şoku! Anlaşma bozuldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Serge Aurier şoku yaşanıyor. Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olması sonrası sağ bek arayışına başlayan sarı-kırmızılılar, Lorenz Assignon'dan beklediği yanıtı alamayınca rotayı Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier'e çevirdi. Fildişili yıldız ve kulübüyle masaya oturan Galatasaray yönetimi, transferde büyük bir şok yaşadı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 09:01
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Galatasaray'da Serge Aurier şoku! Anlaşma bozuldu

Galatasaray, sağ bek transferi için anlaşmaya vardığı Serge Aurier'de son dakika krizi yaşadı.

Galatasaray'da Serge Aurier şoku! Anlaşma bozuldu

Ara transfer döneminde Sacha Boey'u Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılılar, önemli bir geliri kasasına koydu.

Galatasaray'da Serge Aurier şoku! Anlaşma bozuldu

Fransız yıldızın Alman devine transferi 30 milyon euro artı bonuslarla gerçekleşti.

Galatasaray'da Serge Aurier şoku! Anlaşma bozuldu

Bu ayrılıkla rekor kıran Galatasaray, Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli oyuncu satışını gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Serge Aurier şoku! Anlaşma bozuldu

Sacha Boey'un satışı sonrası harekete geçen Cimbom, sağ bek transferi için düğmeye bastı.

Galatasaray'da Serge Aurier şoku! Anlaşma bozuldu

LORENZ ASSIGNON'DAN VAZGEÇİLDİ
Galatasaray, sağ bek transferi için Lorenz Assignon'nun kiralık transferi için Rennes ile temasa geçmişti.

Galatasaray'da Serge Aurier şoku! Anlaşma bozuldu

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramaması ve Assignon'a başka taliplerin de olması nedeniyle beklemek istemedi ve başka arayışlara girdi.

Galatasaray'da Serge Aurier şoku! Anlaşma bozuldu

Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Fildişili futbolcu Serge Aurier'i gündemine aldı.

Galatasaray'da Serge Aurier şoku! Anlaşma bozuldu

Tecrübeli oyuncu ve kulübü Nottingham Forest ile transfer için masaya oturuldu.

Galatasaray'da Serge Aurier şoku! Anlaşma bozuldu

AURIER'DEN KÖTÜ HABER!
Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier'i ikna etmeyi başardı ancak oyuncunun kulübüyle sorun yaşadı.

Galatasaray'da Serge Aurier şoku! Anlaşma bozuldu

TRANSFER BOZULDU!
Nottingham Forest ile Galatasaray'ın ödeme şartlarında anlaşma sağlayamaması sonrası transfer bozuldu.

Galatasaray'da Serge Aurier şoku! Anlaşma bozuldu

Nottingham Forest'ta bu sezon 13 maça çıkan 31 yaşındaki Fildişili Serge Aurier, 2 asist yaptı.

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