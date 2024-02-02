Galatasaray'da Serge Aurier şoku! Anlaşma bozuldu
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Serge Aurier şoku yaşanıyor. Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olması sonrası sağ bek arayışına başlayan sarı-kırmızılılar, Lorenz Assignon'dan beklediği yanıtı alamayınca rotayı Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier'e çevirdi. Fildişili yıldız ve kulübüyle masaya oturan Galatasaray yönetimi, transferde büyük bir şok yaşadı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Bu ayrılıkla rekor kıran Galatasaray, Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli oyuncu satışını gerçekleştirdi.
Sacha Boey'un satışı sonrası harekete geçen Cimbom, sağ bek transferi için düğmeye bastı.
LORENZ ASSIGNON'DAN VAZGEÇİLDİ
Galatasaray, sağ bek transferi için Lorenz Assignon'nun kiralık transferi için Rennes ile temasa geçmişti.
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramaması ve Assignon'a başka taliplerin de olması nedeniyle beklemek istemedi ve başka arayışlara girdi.
Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Fildişili futbolcu Serge Aurier'i gündemine aldı.
Tecrübeli oyuncu ve kulübü Nottingham Forest ile transfer için masaya oturuldu.
AURIER'DEN KÖTÜ HABER!
Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier'i ikna etmeyi başardı ancak oyuncunun kulübüyle sorun yaşadı.
TRANSFER BOZULDU!
Nottingham Forest ile Galatasaray'ın ödeme şartlarında anlaşma sağlayamaması sonrası transfer bozuldu.
Nottingham Forest'ta bu sezon 13 maça çıkan 31 yaşındaki Fildişili Serge Aurier, 2 asist yaptı.
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