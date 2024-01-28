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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey için Rennes'e para ödenecek mi?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey Süper Lig tarihine geçti. 23 yaşındaki oyuncu için Alman ekibi 30 milyon Euroo net bonservis ve 5 milyon Euro boncus şeklinde anlaşmaya vardı. Şimdi merak edilen konu ise Galatasaray bu bonservisten Sacha Boey'in eski takımı Rennes'e pay ödeyecek mi? İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 13:22
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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey için Rennes'e para ödenecek mi?

Galatasaray'daki performansıyla devlerin dikkatini çeken Sacha Boey'in 30+5 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transferi resmiyet kazandı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey için Rennes'e para ödenecek mi?

Galatasaray Sacha Boey'i 2021-22 sezonu başında Rennes'den 1.15 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.


SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey için Rennes'e para ödenecek mi?

Sacha Boey'in transferinin resmen açıklanmasının ardından oyuncunun eski kulübü Rennes'in transferden alacağı pay merak konusu oldu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey için Rennes'e para ödenecek mi?

RENNES'İN SACHA BOEY TRANSFERİNDEN PAYI VAR MI?

Rennes ile Galatasaray arasındaki anlaşmaya göre Fransız ekibinin, Sacha Boey'in bir sonraki satışından yüzde 15 payı bulunuyordu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey için Rennes'e para ödenecek mi?

Dolayısıyla Galatasaray, Sacha Boey'in transferi üzerinden yüzde 15'lik bir dilimi Rennes'e ödeyecek.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey için Rennes'e para ödenecek mi?

SACHA BOEY'İN GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray formasıyla toplam 83 maça çıkan Fransız sağ bek, 7 bin 209 dakika süre aldı ve 4 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

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