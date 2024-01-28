SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey için Rennes'e para ödenecek mi?
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey Süper Lig tarihine geçti. 23 yaşındaki oyuncu için Alman ekibi 30 milyon Euroo net bonservis ve 5 milyon Euro boncus şeklinde anlaşmaya vardı. Şimdi merak edilen konu ise Galatasaray bu bonservisten Sacha Boey'in eski takımı Rennes'e pay ödeyecek mi? İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray Sacha Boey'i 2021-22 sezonu başında Rennes'den 1.15 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
RENNES'İN SACHA BOEY TRANSFERİNDEN PAYI VAR MI?
Rennes ile Galatasaray arasındaki anlaşmaya göre Fransız ekibinin, Sacha Boey'in bir sonraki satışından yüzde 15 payı bulunuyordu.
Dolayısıyla Galatasaray, Sacha Boey'in transferi üzerinden yüzde 15'lik bir dilimi Rennes'e ödeyecek.
SACHA BOEY'İN GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ
Galatasaray formasıyla toplam 83 maça çıkan Fransız sağ bek, 7 bin 209 dakika süre aldı ve 4 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.
Sacha Boey Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Sacha Boey Alman ekibinde 23 numaralı formayı giyecek.
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