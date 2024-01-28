Galatasaray'dan transferde ilk bomba! İşte o yıldız
Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Galatasaray, ara transfer döneminin ilk bombasını patlatıyor. Sacha Boey'in Bayern Münih'e satışından rekor bir gelir elde eden sarı-kırmızılılar, transfer için harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosuna katmak istediği yıldız için girişimlerde bulunan yönetim, transferde geri sayıma geçti. İşte o yıldız ve yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 14:38 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 14:38
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30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlandı.
Yıldız futbolcudan rekor transfer bedeli kazanan yönetimin transferde eli güçlendi.
ANGELINO DA AYRILIYOR!
Galatasaray'da takımdan ayrılacak bir diğer isim Angelino olacak.
6 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen İspanyol sol bekin opsiyonu kullanılmayacak.
Leipzig ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Galatasaray, Angelino'ya veda edecek.
YENİ ADRESİ ROMA!
Sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak olan Angelino, İtalya Serie A ekibi Roma'nın yolunu tutuyor.
Çizme ekibi, Angelino ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşmaya vardı.
Kulüplerin de onayının alınmasının ardından imzalar atılacak.
Galatasaray'da Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olmasının ardından yeni sağ bek arayışları hız kazandı.
ZEKİ ÇELİK GALATASARAY'A!
Sarı-kırmızılılar, bu bölge için Roma'da forma giyen A Milli yıldızımız Zeki Çelik'i gündemine aldı.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Angelino'yu kadrosuna katmaya hazırlanan Roma, Zeki Çelik'i Galatasaray'a göndermeye sıcak bakıyor.
Bu sezon Roma'da 15 resmi maça çıkan Zeki Çelik, 2 asistlik performans sergiledi.
A Milli oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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