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Galatasaray'dan transferde ilk bomba! İşte o yıldız

Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Galatasaray, ara transfer döneminin ilk bombasını patlatıyor. Sacha Boey'in Bayern Münih'e satışından rekor bir gelir elde eden sarı-kırmızılılar, transfer için harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosuna katmak istediği yıldız için girişimlerde bulunan yönetim, transferde geri sayıma geçti. İşte o yıldız ve yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 14:38 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 14:38
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BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'dan transferde ilk bomba! İşte o yıldız

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan transferde ilk bomba! İşte o yıldız

Ocak ayını hareketli geçiren sarı-kırmızılılarda ayrılacak isimlerin belli olmasıyla sıra transfere geldi.

Galatasaray'dan transferde ilk bomba! İşte o yıldız

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'den ciddi bir gelir elde edildi.

Galatasaray'dan transferde ilk bomba! İşte o yıldız

30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlandı.

Galatasaray'dan transferde ilk bomba! İşte o yıldız

Yıldız futbolcudan rekor transfer bedeli kazanan yönetimin transferde eli güçlendi.

Galatasaray'dan transferde ilk bomba! İşte o yıldız

ANGELINO DA AYRILIYOR!
Galatasaray'da takımdan ayrılacak bir diğer isim Angelino olacak.

Galatasaray'dan transferde ilk bomba! İşte o yıldız

6 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen İspanyol sol bekin opsiyonu kullanılmayacak.

Galatasaray'dan transferde ilk bomba! İşte o yıldız

Leipzig ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Galatasaray, Angelino'ya veda edecek.

Galatasaray'dan transferde ilk bomba! İşte o yıldız

YENİ ADRESİ ROMA!
Sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak olan Angelino, İtalya Serie A ekibi Roma'nın yolunu tutuyor.

Galatasaray'dan transferde ilk bomba! İşte o yıldız

Çizme ekibi, Angelino ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşmaya vardı.

Galatasaray'dan transferde ilk bomba! İşte o yıldız

Kulüplerin de onayının alınmasının ardından imzalar atılacak.

Galatasaray'dan transferde ilk bomba! İşte o yıldız

Galatasaray'da Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olmasının ardından yeni sağ bek arayışları hız kazandı.

Galatasaray'dan transferde ilk bomba! İşte o yıldız

ZEKİ ÇELİK GALATASARAY'A!
Sarı-kırmızılılar, bu bölge için Roma'da forma giyen A Milli yıldızımız Zeki Çelik'i gündemine aldı.

Galatasaray'dan transferde ilk bomba! İşte o yıldız

İtalyan basınında yer alan habere göre; Angelino'yu kadrosuna katmaya hazırlanan Roma, Zeki Çelik'i Galatasaray'a göndermeye sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan transferde ilk bomba! İşte o yıldız

Bu sezon Roma'da 15 resmi maça çıkan Zeki Çelik, 2 asistlik performans sergiledi.

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