Haberler Galatasaray Bugün rakip İstanbulspor

Bugün rakip İstanbulspor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bugün sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugün rakip İstanbulspor

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip taraftarının desteğiyle bugün de kazanıp zirve mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesi oyuncularına uyarılarda bulunan Okan Buruk, "Bunlar kırılma maçları... İstanbulspor'u hafife almayın, kolay bir maç olmayacak" ifadesini kullandı.

ZAHA YİNE FORVETTE

Kondisyon ve fizik olarak henüz hazır hale gelmeyen İcardi İstanbulspor maçında yine yedek soyunacak. Forvette, Trabzonspor maçında 2 gol 1 asistlik performans sergileyen Zaha ile devam edilecek. Sol bekte Kaan Ayhan ve sağ açıkta Barış Alper oynamaya devam edecek. Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak Abdülkerim Bardakcı'nın yerine stoperde Davinson Sanchez görev alacak.

ASLAN EVİNDE GEÇİT VERMİYOR

Galatasaray, ligde iç sahada oynadığı son 27 maçını kaybetmeyen Cimbom'un karnesinde 25 galibiyet, 2 beraberlik yazıyor. Sarı-kırmızılı takım bu sezon evinde Trabzon, Samsun, Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Alanya, A. Demir, Karagümrük, Konya, Kayserispor'u eli boş yolladı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay yaratmıştı! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı...
Yılın ilk MGK'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak! Ana gündem terörle mücadele
Kartal'dan flaş Krunic yorumu! "Donuk gibiydi ama..."
Transferde rota Brezilya! Buruk istedi yönetim alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray - İstanbulspor maçı NE ZAMAN?
Galatasaray'dan milli yıldıza kanca!
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 25 Ocak
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 25 Ocak rakamları
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? 07:44
Eintracht Frankfurt - Mainz maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Mainz maçı ne zaman? 07:39
Almeria - Alaves maçı ne zaman? Almeria - Alaves maçı ne zaman? 07:33
Olaylı maçta kazanan Bayern! Olaylı maçta kazanan Bayern! 01:15
Liverpool Lig Kupası'nda finalde! Liverpool Lig Kupası'nda finalde! 01:17
Liverpool Lig Kupası'nda finalde! Liverpool Lig Kupası'nda finalde! 01:17
Daha Eski
Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! 01:26
Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! 01:28
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:26
Baki'den Deniz Türüç yorumu! Baki'den Deniz Türüç yorumu! 00:28
Kartal'dan flaş Krunic yorumu! "Donuk gibiydi ama..." Kartal'dan flaş Krunic yorumu! "Donuk gibiydi ama..." 00:28
Toroğlu açıkladı! Batshuayi'ye penaltı verilmeli miydi? Toroğlu açıkladı! Batshuayi'ye penaltı verilmeli miydi? 00:28