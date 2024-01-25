Bugün rakip İstanbulspor

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip taraftarının desteğiyle bugün de kazanıp zirve mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesi oyuncularına uyarılarda bulunan Okan Buruk, "Bunlar kırılma maçları... İstanbulspor'u hafife almayın, kolay bir maç olmayacak" ifadesini kullandı.

ZAHA YİNE FORVETTE

Kondisyon ve fizik olarak henüz hazır hale gelmeyen İcardi İstanbulspor maçında yine yedek soyunacak. Forvette, Trabzonspor maçında 2 gol 1 asistlik performans sergileyen Zaha ile devam edilecek. Sol bekte Kaan Ayhan ve sağ açıkta Barış Alper oynamaya devam edecek. Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak Abdülkerim Bardakcı'nın yerine stoperde Davinson Sanchez görev alacak.

ASLAN EVİNDE GEÇİT VERMİYOR

Galatasaray, ligde iç sahada oynadığı son 27 maçını kaybetmeyen Cimbom'un karnesinde 25 galibiyet, 2 beraberlik yazıyor. Sarı-kırmızılı takım bu sezon evinde Trabzon, Samsun, Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Alanya, A. Demir, Karagümrük, Konya, Kayserispor'u eli boş yolladı.