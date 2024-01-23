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Yeni rota İngiltere

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da iki yıldız ön plana çıktı. Cimbom, Mario Pasalic ve Jakup Moder ile yakından ilgilenirken yönetimin önceliği Pasalic'e verdiği belirtiliyor. Hırvat futbolcu için Atalanta ve yıldız oyuncuyla menajerler arası görüşmeler devam ederken olumlu bir dönüş olması halinde temaslar derinleştirilecek. Cimbom'un diğer adayı ise Premier Lig ekiplerinden Brighton'da görev yapan Jakub Moder... 2025 yılına kadar kontratı bulunan Polonyalı futbolcu, bu sezon 8 maçta oynadı ve süre alamadığı için takımdan ayrılmak istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 06:50
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Yeni rota İngiltere
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da iki yıldız ön plana çıktı. Cimbom, Mario Pasalic ve Jakup Moder ile yakından ilgilenirken yönetimin önceliği Pasalic'e verdiği belirtiliyor. Hırvat futbolcu için Atalanta ve yıldız oyuncuyla menajerler arası görüşmeler devam ederken olumlu bir dönüş olması halinde temaslar derinleştirilecek. Cimbom'un diğer adayı ise Premier Lig ekiplerinden Brighton'da görev yapan Jakub Moder... 2025 yılına kadar kontratı bulunan Polonyalı futbolcu, bu sezon 8 maçta oynadı ve süre alamadığı için takımdan ayrılmak istiyor.
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