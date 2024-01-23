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Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle büyük ses getiren Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Tanguy Ndombele olmuştu. Sezon başından bu yana gösterdiği performansla tartışma konusu olan Fransız futbolcu, geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 22:05
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Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Süper Lig devi Galatasaray, sezon başında kadrosunu birbirinden önemli yıldızlarla güçlendirdi.

Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Şampiyonlar Ligi'nde birçok play-off oynayan sarı-kırmızılı takım, Devler Ligi'ne katılım sağlamasının ardından takviyelerine devam etti.

Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Dev bir geliri garanti altına alan Cimbom, Tottenham'dan Ndombele ve Davinson Sanchez'i renklerine bağladı.

Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Kolombiyalı stoperi bonservisiyle kadrosuna katan Aslan, Fransız orta sahayla kiralık olarak anlaşma sağladı.

Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Sarı-kırmızılılar buna karşın Ndombele'den istediği verimi alamadı ve ilk 11'e monte edemedi.

Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Ndombele özellikle kondisyon ve fiziki yapısı konusunda eleştirilerin odağında kaldı.

Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

27 yaşındaki oyuncunun 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunurken, takımda kalıp kalmayacağı ise merak ediliyordu.

Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Fransız yıldız, G.Saray'daki geleceği konusunda kararını verdi. İşte detaylar...

Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

SEZON SONUNDA FRANSA'YA GİDİYOR

Foot Mercato'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği habere göre; Tanguy Ndombele, sezon sonunda ülkesi Fransa'ya geri dönecek.

Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Haberde oyuncunun İngiltere'ye gitmesinin ardından kariyerinin "yokuş aşağı" gittiği aktarıldı.

Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Fransız orta sahanın ülkesine dönmesi halinde maaşının büyük bir kısmından feragat etmesi gerektiği ifade edildi.

Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Ndombele'nin 2025'e kadar Tottenham'la sözleşmesinin bulunduğu ve İngiliz devinin 62 milyon Euro ödediği isimden bir nebze olsun bonservis kazanmak istediği haberde yer aldı.

Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Sarı-kırmızılılardan senelik 3.1 milyon Euro maaş kazanan Ndombele'nin satın alma opsiyonu ise 15 milyon Euro...

Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

Tanguy Ndombele, 28 Aralık 1996'da Fransa'nın Longjumeau kentinde dünyaya geldi.

Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Futbola ülkesinin takımlarından Guingamp altyapısında başladı.

Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

2014'te Amiens altyapısına transfer oldu ve 2 yıl sonra A takıma yükseldi.

Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

2017 yazında Lyon 2 milyon Euro'ya kiraladı ve 1 yıl sonra ise 8 milyon Euro'ya bonservisini aldı.

Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Sadece 1 yıl sonra 62 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu. Sırasıyla kiralık olarak Lyon ve Napoli'de forma giydi.

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