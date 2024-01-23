Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle büyük ses getiren Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Tanguy Ndombele olmuştu. Sezon başından bu yana gösterdiği performansla tartışma konusu olan Fransız futbolcu, geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Kolombiyalı stoperi bonservisiyle kadrosuna katan Aslan, Fransız orta sahayla kiralık olarak anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılılar buna karşın Ndombele'den istediği verimi alamadı ve ilk 11'e monte edemedi.
Ndombele özellikle kondisyon ve fiziki yapısı konusunda eleştirilerin odağında kaldı.
27 yaşındaki oyuncunun 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunurken, takımda kalıp kalmayacağı ise merak ediliyordu.
Fransız yıldız, G.Saray'daki geleceği konusunda kararını verdi. İşte detaylar...
SEZON SONUNDA FRANSA'YA GİDİYOR
Foot Mercato'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği habere göre; Tanguy Ndombele, sezon sonunda ülkesi Fransa'ya geri dönecek.
Haberde oyuncunun İngiltere'ye gitmesinin ardından kariyerinin "yokuş aşağı" gittiği aktarıldı.
Fransız orta sahanın ülkesine dönmesi halinde maaşının büyük bir kısmından feragat etmesi gerektiği ifade edildi.
Ndombele'nin 2025'e kadar Tottenham'la sözleşmesinin bulunduğu ve İngiliz devinin 62 milyon Euro ödediği isimden bir nebze olsun bonservis kazanmak istediği haberde yer aldı.
Sarı-kırmızılılardan senelik 3.1 milyon Euro maaş kazanan Ndombele'nin satın alma opsiyonu ise 15 milyon Euro...
TANGUY NDOMBELE KİMDİR?
Tanguy Ndombele, 28 Aralık 1996'da Fransa'nın Longjumeau kentinde dünyaya geldi.
Futbola ülkesinin takımlarından Guingamp altyapısında başladı.
2014'te Amiens altyapısına transfer oldu ve 2 yıl sonra A takıma yükseldi.
2017 yazında Lyon 2 milyon Euro'ya kiraladı ve 1 yıl sonra ise 8 milyon Euro'ya bonservisini aldı.
Sadece 1 yıl sonra 62 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu. Sırasıyla kiralık olarak Lyon ve Napoli'de forma giydi.
İngiliz ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...
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