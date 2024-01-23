Ndombele'den flaş transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Fransız orta sahanın ülkesine dönmesi halinde maaşının büyük bir kısmından feragat etmesi gerektiği ifade edildi.

Ndombele'nin 2025'e kadar Tottenham'la sözleşmesinin bulunduğu ve İngiliz devinin 62 milyon Euro ödediği isimden bir nebze olsun bonservis kazanmak istediği haberde yer aldı.