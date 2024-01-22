GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fransızlar Sacha Boey'un imza tarihini açıkladı!
Süper Lig'de Trabzonspor'u 5-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılarda beklenmedik ayrılık yaşanbilir. Bu isimlerin başında ise Sacha Boey geliyor. Fransızlar yıldız oyuncunun ayrılık tarihini açıkladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldız oyuncusu Mauro Icardi 5 maç aradan sonra formasına kavuştu.
Sakatlığını atlatan golcü oyuncu 82. dakikada oyuna dahil oldu.
3 kulvarda yoluna devam eden sarı kırmızılıların Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu.
Cimbom son 16 turunda Bandırmaspor ile eşleşti.
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
2 sezon boyunca gösterdiği etkileyici performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Sacha Boey için Fransızlar harekete geçti.
Mercato PSG'nin haberine göre, PSG kulübü, Galatasaray'ın sağ bek oyuncusunun peşini bırakmıyor.
Bayern Münih'in Sacha Boey transferinden vazgeçildiğini aktaran haberde PSG'nin de Boey için harekete geçeceği ifade edildi.
Nordi Mukiele'nin Bayern Münih'e gitmesine izin veren PSG, Achraf Hakimi'nin de Afrika Kupası'nda olması nedeniyle Boey transferini kısa sürede bitirmek istiyor.
PSG futbol danışmanı Luis Campos'un Sacha Boey'u ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.
Nordi Mukiele'nin ayrılışı ve Achraf Hakimi'nin yokluğunu telafi etmek için Sacha Boey'un 31 Ocak'tan önce Paris'e gelebileceğini bildirdi.
Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta görev aldı.
Fransız sağ bek oyuncusu 2 gol katkısı sağladı.
Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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