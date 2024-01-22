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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fransızlar Sacha Boey'un imza tarihini açıkladı!

Süper Lig'de Trabzonspor'u 5-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılarda beklenmedik ayrılık yaşanbilir. Bu isimlerin başında ise Sacha Boey geliyor. Fransızlar yıldız oyuncunun ayrılık tarihini açıkladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 15:37
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ENES CEVAHİRCİ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fransızlar Sacha Boey'un imza tarihini açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fransızlar Sacha Boey'un imza tarihini açıkladı!

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Trabzonspor'u 5-1 mağlup etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fransızlar Sacha Boey'un imza tarihini açıkladı!

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Zaha(2) Kerem Aktürkoğlu(2) ve Kaan Ayhan kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fransızlar Sacha Boey'un imza tarihini açıkladı!

Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldız oyuncusu Mauro Icardi 5 maç aradan sonra formasına kavuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fransızlar Sacha Boey'un imza tarihini açıkladı!

Sakatlığını atlatan golcü oyuncu 82. dakikada oyuna dahil oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fransızlar Sacha Boey'un imza tarihini açıkladı!

3 kulvarda yoluna devam eden sarı kırmızılıların Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fransızlar Sacha Boey'un imza tarihini açıkladı!

Cimbom son 16 turunda Bandırmaspor ile eşleşti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fransızlar Sacha Boey'un imza tarihini açıkladı!

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fransızlar Sacha Boey'un imza tarihini açıkladı!

2 sezon boyunca gösterdiği etkileyici performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Sacha Boey için Fransızlar harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fransızlar Sacha Boey'un imza tarihini açıkladı!

Mercato PSG'nin haberine göre, PSG kulübü, Galatasaray'ın sağ bek oyuncusunun peşini bırakmıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fransızlar Sacha Boey'un imza tarihini açıkladı!

Bayern Münih'in Sacha Boey transferinden vazgeçildiğini aktaran haberde PSG'nin de Boey için harekete geçeceği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fransızlar Sacha Boey'un imza tarihini açıkladı!

Nordi Mukiele'nin Bayern Münih'e gitmesine izin veren PSG, Achraf Hakimi'nin de Afrika Kupası'nda olması nedeniyle Boey transferini kısa sürede bitirmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fransızlar Sacha Boey'un imza tarihini açıkladı!

PSG futbol danışmanı Luis Campos'un Sacha Boey'u ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fransızlar Sacha Boey'un imza tarihini açıkladı!

Nordi Mukiele'nin ayrılışı ve Achraf Hakimi'nin yokluğunu telafi etmek için Sacha Boey'un 31 Ocak'tan önce Paris'e gelebileceğini bildirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fransızlar Sacha Boey'un imza tarihini açıkladı!

Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta görev aldı.

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