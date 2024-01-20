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‘Her bölgede oynarım’ diyen Barış sadece kale, stoper ve orta sahada şans bulmadı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Bay her yerde

Galatasaray'da her bölgenin aranan adamı olan Barış Alper Yılmaz, performansıyla dikkat çekiyor. Kariyerine hücum oyuncusu olarak başlayan fakat bu sezon zorunluluktan sol beke evrilen genç oyuncu, Ümraniyespor maçında ise sol bekte görev yapmıştı. Okan Buruk'a 'Her bölgede oynarım' diyen BAY53, sözünün karşılığını veriyor. 23 yaşındaki oyuncunun, sarı-kırmızılı ekipte forma giymediği sadece üç pozisyon kaldı. Kaleci, stoper ve orta sahada görev yapmayan Barış, diğer bölgelerin tamamında şans buldu. Sarı-kırmızılı forma altında 85 maça çıkarken; 5 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.

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