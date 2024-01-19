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Galatasaray'ın yıldızı Wifried Zaha'dan flaş emeklilik kararı!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Fildişili yıldız Wilfried Zaha ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak 31 yaşındaki oyuncunun aldığı o emeklilik kararı futbol dünyasında gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 11:16
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Galatasaray'ın yıldızı Wifried Zaha'dan flaş emeklilik kararı!

Galatasaray yaz transfer dönemini bir hayli hareketli geçirdi.

Galatasaray'ın yıldızı Wifried Zaha'dan flaş emeklilik kararı!

Sarı-kırmızılılarda yapılan transferler büyük ses getirdi.

Galatasaray'ın yıldızı Wifried Zaha'dan flaş emeklilik kararı!

Cimbom'da transferi büyük ses getiren ve göstereceği performans bir hayli merak konusu olan oyunculardan birisi de Wilfried Zaha olmuştu.

Galatasaray'ın yıldızı Wifried Zaha'dan flaş emeklilik kararı!

Yıldız futbolcu yeni takımında sahaya çıktığı ilk maçlarda gösterdiği oyunla taraftarlardan geçer not almamıştı.

Galatasaray'ın yıldızı Wifried Zaha'dan flaş emeklilik kararı!

31 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United'ı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup ettiği mücadelenin resmen baş mimarlarından olmuştu.

Galatasaray'ın yıldızı Wifried Zaha'dan flaş emeklilik kararı!

Futbolcu eski takımına karşı gol kaydederken oynadığı futbolla sarı-kırmızılı taraftarlarla arasındaki buzları eritmişti.

Galatasaray'ın yıldızı Wifried Zaha'dan flaş emeklilik kararı!

Fakat Zaha bu karşılaşmanın ardından istikrarlı performansını koruyamadı ve yeniden eleştiri oklarını üzerine çekti.

Galatasaray'ın yıldızı Wifried Zaha'dan flaş emeklilik kararı!

Yıldız isim Galatasaray'ın son olarak Trendyol Süper Lig'de Mondihome Kayserispor'u 2-1 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u 4-1'lik skorla mağlup ettiği maçlarda ortaya koyduğu performansla tepkileri üzerine topladı.

Galatasaray'ın yıldızı Wifried Zaha'dan flaş emeklilik kararı!

Futbolcu ile ilgili son olarak ise yurt dışından flaş haberler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın yıldızı Wifried Zaha'dan flaş emeklilik kararı!

Bilindiği üzere Zaha ülkesi Fildişi Sahili Milli Takım'ının mücadele ettiği Afrika Kupası'na çağrılmamıştı.

Galatasaray'ın yıldızı Wifried Zaha'dan flaş emeklilik kararı!

Çıkan haberlerde Fildişi Sahili Milli Takım'ı hocası Gasset'in oyuncuyu saha içinden ziyade saha dışındaki davranışları nedeniyle kadroya almadığı aktarılmıştı.

Galatasaray'ın yıldızı Wifried Zaha'dan flaş emeklilik kararı!

Son olarak ise oyuncuyla ilgili Afrique Sports sitesi flaş bir habere daha yer verdi.

Galatasaray'ın yıldızı Wifried Zaha'dan flaş emeklilik kararı!

EMEKLİLİĞİ DÜŞÜNÜYOR!

Zaha'nın kendi ülkesinde düzenlenen Afrika Kupası'nda kadroya alınmaması nedeniyle oldukça üzüldüğü ifade edildi.

Galatasaray'ın yıldızı Wifried Zaha'dan flaş emeklilik kararı!

Futbolcunun bu nedenle Fildişi Sahili milli takımından emekli olmayı düşündüğü vurgulandı. Haberde ayrıca oyuncunun zamanında İngiliz Milli Takım'ı yerine kendi ülkesini tercih ettiği belirtildi.

Galatasaray'ın yıldızı Wifried Zaha'dan flaş emeklilik kararı!

Bu anlamda yıldız kanat ile ilgili gelişmeler futbol dünyası tarafından yakından takip ediliyor.

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