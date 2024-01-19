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Bahia Galatasaray'a transfer olacak mı? Kulüp resmen açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, bonservisi EC Bahia'da bulunan ve geçtiğimiz hafta Ceara'ya kiralanan Matheus Bahia'yı gündemine aldığı iddia edilmişti. Ceara Sportif Direktörü Lucas Drubscky, Brezilyalı sol bekin sarı-kırmızılı transferi hakkında konuştu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 14:41
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MERT KILIÇ
Bahia Galatasaray'a transfer olacak mı? Kulüp resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Bahia Galatasaray'a transfer olacak mı? Kulüp resmen açıkladı

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

Bahia Galatasaray'a transfer olacak mı? Kulüp resmen açıkladı

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetim, eksik bölgelere takviye yaparak takımı güçlendirmek istiyor.

Bahia Galatasaray'a transfer olacak mı? Kulüp resmen açıkladı

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom'un önceliğiyse sol bek transferi...

Bahia Galatasaray'a transfer olacak mı? Kulüp resmen açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Ümraniyespor maçının ardından transfer açıklaması yapan teknik direktör Okan Buruk, önceliği bu bölgeye verdiklerini açıkladı.

Bahia Galatasaray'a transfer olacak mı? Kulüp resmen açıkladı

Sarı-kırmızılılar, sezon başında RB Leipzig'den kiraladığı Angelino'dan beklenen katkıyı alamadı.

Bahia Galatasaray'a transfer olacak mı? Kulüp resmen açıkladı

İspanyol sol bek, Galatasaray'da 20 maça çıkarsa sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve sarı-kırmızılılar, 6 milyon Euro karşılığında Angelino'nun bonservisini almak zorunda kalacak.

Bahia Galatasaray'a transfer olacak mı? Kulüp resmen açıkladı

Alman ekibi, şu ana kadar 19 maça çıkan Angelino'nun geri dönüşüne sıcak bakmıyor.

Bahia Galatasaray'a transfer olacak mı? Kulüp resmen açıkladı

27 yaşındaki futbolcunun Leipzig'e dönmemesi halinde sezon sonuna kadar forma giymesi beklenmiyor.

Bahia Galatasaray'a transfer olacak mı? Kulüp resmen açıkladı

Bir diğer sol beki Kazımcan Karataş'tan da istediği performansı alamayan sarı-kırmızılıların, Brezilya ekibi EC Bahia'da forma giyen Matheus Bahia'yı gündemine aldığı iddia edilmişti.

Bahia Galatasaray'a transfer olacak mı? Kulüp resmen açıkladı

24 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz hafta bir başka Brezilya ekibi Ceara'ya kiralanmıştı.

Bahia Galatasaray'a transfer olacak mı? Kulüp resmen açıkladı

Ceara Futbol Direktörü Lucas Drubscky, Bahia'nın Galatasaray'a transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bahia Galatasaray'a transfer olacak mı? Kulüp resmen açıkladı

"GALATASARAY'DAN TEKLİF GELMEDİ"

Drubscky, "Ne Bize ne de Bahia'ya teklif gelmedi. Galatasaray'dan görüşme talebi bile almadık. Teklif geldiyse EC Bahia'ya geldi. Teklif gelseydi değerlendirilirdi ama gelmedi. Diğer tüm oyuncularımız gibi Bahia için de teklif alabileceğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahia Galatasaray'a transfer olacak mı? Kulüp resmen açıkladı

Kariyerinde 116 maça çıkan Matheus Bahia, 4 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

Bahia Galatasaray'a transfer olacak mı? Kulüp resmen açıkladı

Brezilyalı futbolcunun Ceara ile olan kiralık sözleşmesi 31 Aralık 2024'e kadar devam ediyor.

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