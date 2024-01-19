Bahia Galatasaray'a transfer olacak mı? Kulüp resmen açıkladı

"Ne Bize ne de Bahia'ya teklif gelmedi. Galatasaray'dan görüşme talebi bile almadık. Teklif geldiyse EC Bahia'ya geldi. Teklif gelseydi değerlendirilirdi ama gelmedi. Diğer tüm oyuncularımız gibi Bahia için de teklif alabileceğimizi biliyoruz."