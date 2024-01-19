Bahia Galatasaray'a transfer olacak mı? Kulüp resmen açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, bonservisi EC Bahia'da bulunan ve geçtiğimiz hafta Ceara'ya kiralanan Matheus Bahia'yı gündemine aldığı iddia edilmişti. Ceara Sportif Direktörü Lucas Drubscky, Brezilyalı sol bekin sarı-kırmızılı transferi hakkında konuştu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom'un önceliğiyse sol bek transferi...
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Ümraniyespor maçının ardından transfer açıklaması yapan teknik direktör Okan Buruk, önceliği bu bölgeye verdiklerini açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, sezon başında RB Leipzig'den kiraladığı Angelino'dan beklenen katkıyı alamadı.
İspanyol sol bek, Galatasaray'da 20 maça çıkarsa sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve sarı-kırmızılılar, 6 milyon Euro karşılığında Angelino'nun bonservisini almak zorunda kalacak.
Alman ekibi, şu ana kadar 19 maça çıkan Angelino'nun geri dönüşüne sıcak bakmıyor.
27 yaşındaki futbolcunun Leipzig'e dönmemesi halinde sezon sonuna kadar forma giymesi beklenmiyor.
Bir diğer sol beki Kazımcan Karataş'tan da istediği performansı alamayan sarı-kırmızılıların, Brezilya ekibi EC Bahia'da forma giyen Matheus Bahia'yı gündemine aldığı iddia edilmişti.
24 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz hafta bir başka Brezilya ekibi Ceara'ya kiralanmıştı.
Ceara Futbol Direktörü Lucas Drubscky, Bahia'nın Galatasaray'a transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"GALATASARAY'DAN TEKLİF GELMEDİ"
Drubscky, "Ne Bize ne de Bahia'ya teklif gelmedi. Galatasaray'dan görüşme talebi bile almadık. Teklif geldiyse EC Bahia'ya geldi. Teklif gelseydi değerlendirilirdi ama gelmedi. Diğer tüm oyuncularımız gibi Bahia için de teklif alabileceğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kariyerinde 116 maça çıkan Matheus Bahia, 4 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Brezilyalı futbolcunun Ceara ile olan kiralık sözleşmesi 31 Aralık 2024'e kadar devam ediyor.
24 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.
DİĞER