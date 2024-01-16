TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Vanderlan transferinde iki rakip daha!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Aslan'ın sol bek adayları arasında yer alan Vanderlan'ı isteyen iki kulüp daha var. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ancak Fransız temsilcisinin bu transferdeki en büyük rakipleri, oyuncuyu ara transferde renklerine bağlamak isteyen Galatasaray ve sezon sonu almak isteyen Milan...
21 yaşındaki futbolcunun Palmeiras'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
VANDERLAN KİMDİR?
7 Eylül 2002 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Palmeiras altyapısında başladı.
2022 yılında Palmeiras'ta A takıma yükselme başarısı gösterdi.
Defans hattında sol bek olarak forma giyen Vanderlan, 1.83 cm boyunda...
Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...
DİĞER