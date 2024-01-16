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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Vanderlan transferinde iki rakip daha!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Aslan'ın sol bek adayları arasında yer alan Vanderlan'ı isteyen iki kulüp daha var. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 10:31
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Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Vanderlan transferinde iki rakip daha!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, öncelikli olarak sol bek hattına takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Vanderlan transferinde iki rakip daha!

Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan isimlerden biri de Brezilyalı futbolcu Vanderlan'dı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Vanderlan transferinde iki rakip daha!

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Fransız ekibi Rennes, genç sol bek için 4 milyon euro ödemeye hazır.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Vanderlan transferinde iki rakip daha!

Ancak Fransız temsilcisinin bu transferdeki en büyük rakipleri, oyuncuyu ara transferde renklerine bağlamak isteyen Galatasaray ve sezon sonu almak isteyen Milan...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Vanderlan transferinde iki rakip daha!

21 yaşındaki futbolcunun Palmeiras'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Vanderlan transferinde iki rakip daha!

VANDERLAN KİMDİR?

7 Eylül 2002 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Vanderlan transferinde iki rakip daha!

Profesyonel futbol kariyerine Palmeiras altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Vanderlan transferinde iki rakip daha!

2022 yılında Palmeiras'ta A takıma yükselme başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Vanderlan transferinde iki rakip daha!

Defans hattında sol bek olarak forma giyen Vanderlan, 1.83 cm boyunda...

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