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Galatasaray milli yıldız ile anlaştı!

Galatasaray, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz ile anlaşma sağladı. Milli futbolcunun kulübünün cevabı bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 14:10 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 14:25
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Galatasaray milli yıldız ile anlaştı!

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Rangers forması giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar, Rangers'ın cevabını bekleniyor.

Transfere 'bitti' gözüyle bakılıyor.

Rıdvan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a gelecek.

Bu sezon İskoç ekibiyle 14 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

2022 yazında Beşiktaş'tan İskoçya'nın Rangers takımına 4 milyon euro karşılığında transfer olan genç sol bekin takımıyla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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