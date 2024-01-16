Galatasaray milli yıldız ile anlaştı!

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Rangers forması giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar, Rangers'ın cevabını bekleniyor.

Transfere 'bitti' gözüyle bakılıyor.

Rıdvan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a gelecek.

Bu sezon İskoç ekibiyle 14 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

2022 yazında Beşiktaş'tan İskoçya'nın Rangers takımına 4 milyon euro karşılığında transfer olan genç sol bekin takımıyla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.