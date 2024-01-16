Galatasaray'dan 10 numara transfer harekatı! İşte ödenecek rakam
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Berkan'ın Genoa'dan geri dönmesinin ardından sarı kırmızılılar orta saha bölgesine bir transfer daha yapmayı planlıyor. İşte Cimbom'un peşindeki 10 numara... | GS SPOR HABERLERİ
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Sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta zorlanan Okan Buruk, yönetimden transfer istedi.
Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılıların ilk hamlesi Berkan Kutlu oldu.
Sezon başında Genoa'ya gönderilen milli oyuncu devre arasında Galatasaray'a geri döndü.
Ndombele'den beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılılar 10 numara transferi için düğmeye bastı.
Galatasaray'ın gündemine son olarak Orel Mangala geldi.
Nottingham Forest, Galatasaray'ın peşinde olduğu Orel Mangala'yı satma kararı aldı.
The Atletic'in haberine göre sarı kırmızılılar oyuncu ile yakından ilgileniyor.
İngiliz ekibi, oyuncuyu Stuttgart'dan 12,75 milyon sterline transfer etmişti.
Nottingham Forest, Orel Mangala'yı 12,75 milyon sterline yakın bir rakama satmayı planlıyor.
Oyuncu ile Napoli ve Juventus kulüpleri de ilgileniyor.
Orel Mangala bu sezon Nottingham Forest formasıyla 18 maçta görev aldı.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 gol attı.
Belçikalı yıldız oyuncunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Orta sahanın çeşitli bölgelerinde görev yapan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Anderlecht alt yapısında futbola başlayan yıldız oyuncu Borussia Dortmund, Stuttgart, Hamburg ve Nottingham Forest formalarını giydi.
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