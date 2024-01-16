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Galatasaray'dan 10 numara transfer harekatı! İşte ödenecek rakam

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Berkan'ın Genoa'dan geri dönmesinin ardından sarı kırmızılılar orta saha bölgesine bir transfer daha yapmayı planlıyor. İşte Cimbom'un peşindeki 10 numara... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 18:12
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ENES CEVAHİRCİ
Galatasaray'dan 10 numara transfer harekatı! İşte ödenecek rakam

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'dan 10 numara transfer harekatı! İşte ödenecek rakam

Cimbom zorlandığı karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray'dan 10 numara transfer harekatı! İşte ödenecek rakam

Galatasaray'da galibiyeti getiren golleri Nelsson ve Mertens kaydetti.

Galatasaray'dan 10 numara transfer harekatı! İşte ödenecek rakam

Sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta zorlanan Okan Buruk, yönetimden transfer istedi.

Galatasaray'dan 10 numara transfer harekatı! İşte ödenecek rakam

Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılıların ilk hamlesi Berkan Kutlu oldu.

Galatasaray'dan 10 numara transfer harekatı! İşte ödenecek rakam

Sezon başında Genoa'ya gönderilen milli oyuncu devre arasında Galatasaray'a geri döndü.

Galatasaray'dan 10 numara transfer harekatı! İşte ödenecek rakam

Ndombele'den beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılılar 10 numara transferi için düğmeye bastı.

Galatasaray'dan 10 numara transfer harekatı! İşte ödenecek rakam

Galatasaray'ın gündemine son olarak Orel Mangala geldi.

Galatasaray'dan 10 numara transfer harekatı! İşte ödenecek rakam

Nottingham Forest, Galatasaray'ın peşinde olduğu Orel Mangala'yı satma kararı aldı.

Galatasaray'dan 10 numara transfer harekatı! İşte ödenecek rakam

The Atletic'in haberine göre sarı kırmızılılar oyuncu ile yakından ilgileniyor.

Galatasaray'dan 10 numara transfer harekatı! İşte ödenecek rakam

İngiliz ekibi, oyuncuyu Stuttgart'dan 12,75 milyon sterline transfer etmişti.

Galatasaray'dan 10 numara transfer harekatı! İşte ödenecek rakam

Nottingham Forest, Orel Mangala'yı 12,75 milyon sterline yakın bir rakama satmayı planlıyor.

Galatasaray'dan 10 numara transfer harekatı! İşte ödenecek rakam

Oyuncu ile Napoli ve Juventus kulüpleri de ilgileniyor.

Galatasaray'dan 10 numara transfer harekatı! İşte ödenecek rakam

Orel Mangala bu sezon Nottingham Forest formasıyla 18 maçta görev aldı.

Galatasaray'dan 10 numara transfer harekatı! İşte ödenecek rakam

25 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 gol attı.

Galatasaray'dan 10 numara transfer harekatı! İşte ödenecek rakam

Belçikalı yıldız oyuncunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Galatasaray'dan 10 numara transfer harekatı! İşte ödenecek rakam

Orta sahanın çeşitli bölgelerinde görev yapan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan 10 numara transfer harekatı! İşte ödenecek rakam

Anderlecht alt yapısında futbola başlayan yıldız oyuncu Borussia Dortmund, Stuttgart, Hamburg ve Nottingham Forest formalarını giydi.

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