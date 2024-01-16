Galatasaray'da hatalar saç baş yoldurdu! Kayserispor maçında...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında sahasında Mondihome Kayserispor ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Nelsson ve Mertens'in penaltı golüyle rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 51 yapan Cimbom, zirve takibini sürdürdü. Galatasaray, sakatlık, Afrika Kupası ve kart cezası nedeniyle karşılaşmaya birçok yıldızından yoksun çıktı. Mücadelesinde istediği futbolu ortaya koyamayan Cimbom, savunmadaki hatalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Sarı-kırmızılılarda maçta görev yapan savunma hattı, Kayserispor'un golünde yaptığı büyük hatalarla adeta saç baş yoldurdu. Karşılaşmanın 57. dakikadaki hatalar silsilesi gole sebebiyet verdi. Nelsson ile Torreira'nın paylaşamadığı topu, Uruguaylı oyuncu kalecisi Muslera'ya doğru yolladı. Abdülkerim ve Boey'in beklemediği top Aylton'un önünde kaldı. Muslera'yla karşı karşıya kalan Aylton, Uruguaylı eldivenin çabalarına rağmen durumu eşitlemeyi başardı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında şampiyonluk yolundaki en kritik maçlarından birisini oynayacak. Sarı-kırmızılılar, 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk'un defans 4'lüsünde değişikliğe gidip gitmeyeceği merak konusu.