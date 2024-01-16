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Galatasaray'da hatalar saç baş yoldurdu! Kayserispor maçında...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. 86. dakikada Mertens'in penaltı golüyle üstünlüğü yakalayan sarı-kırmızılılarda, Kayserispor'un golündeki hatalar saç baş yoldurdu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 09:35 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 09:35
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Galatasaray'da hatalar saç baş yoldurdu! Kayserispor maçında...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında sahasında Mondihome Kayserispor ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da hatalar saç baş yoldurdu! Kayserispor maçında...

Sarı-kırmızılılar, Nelsson ve Mertens'in penaltı golüyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'da hatalar saç baş yoldurdu! Kayserispor maçında...

Bu sonuçla puanını 51 yapan Cimbom, zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray'da hatalar saç baş yoldurdu! Kayserispor maçında...

Galatasaray, sakatlık, Afrika Kupası ve kart cezası nedeniyle karşılaşmaya birçok yıldızından yoksun çıktı.

Galatasaray'da hatalar saç baş yoldurdu! Kayserispor maçında...

Mücadelesinde istediği futbolu ortaya koyamayan Cimbom, savunmadaki hatalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Galatasaray'da hatalar saç baş yoldurdu! Kayserispor maçında...

Sarı-kırmızılılarda maçta görev yapan savunma hattı, Kayserispor'un golünde yaptığı büyük hatalarla adeta saç baş yoldurdu.

Galatasaray'da hatalar saç baş yoldurdu! Kayserispor maçında...

Karşılaşmanın 57. dakikadaki hatalar silsilesi gole sebebiyet verdi.

Galatasaray'da hatalar saç baş yoldurdu! Kayserispor maçında...

Nelsson ile Torreira'nın paylaşamadığı topu, Uruguaylı oyuncu kalecisi Muslera'ya doğru yolladı.

Galatasaray'da hatalar saç baş yoldurdu! Kayserispor maçında...

Abdülkerim ve Boey'in beklemediği top Aylton'un önünde kaldı.

Galatasaray'da hatalar saç baş yoldurdu! Kayserispor maçında...

Muslera'yla karşı karşıya kalan Aylton, Uruguaylı eldivenin çabalarına rağmen durumu eşitlemeyi başardı.

Galatasaray'da hatalar saç baş yoldurdu! Kayserispor maçında...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında şampiyonluk yolundaki en kritik maçlarından birisini oynayacak.

Galatasaray'da hatalar saç baş yoldurdu! Kayserispor maçında...

Sarı-kırmızılılar, 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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