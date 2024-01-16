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GALATASARAY HABERİ - Süper Lig'i sallayacak transfer! Sacha Boey...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'da ön plana çıkan isimlerden biri de Sacha Boey oldu. Geçtiğimiz sezondan bu yana sergilediği istikrarlı performansla Avrupa devlerinin radarına giren Fransız futbolcuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 09:39
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GALATASARAY HABERİ - Süper Lig'i sallayacak transfer! Sacha Boey...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Mondihome Kayserispor'u konuk etti.

GALATASARAY HABERİ - Süper Lig'i sallayacak transfer! Sacha Boey...

Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı.

GALATASARAY HABERİ - Süper Lig'i sallayacak transfer! Sacha Boey...

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Nelsson ve Mertens (p) kaydetti.

GALATASARAY HABERİ - Süper Lig'i sallayacak transfer! Sacha Boey...

Kayserispor'un Aylton ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

GALATASARAY HABERİ - Süper Lig'i sallayacak transfer! Sacha Boey...

Galatasaray bu sonuçla puanını 51'e yükselterek zirve takibini sürdürürken, bu sezonki 7. yenilgisini alan Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

GALATASARAY HABERİ - Süper Lig'i sallayacak transfer! Sacha Boey...

Sarı-kırmızılılar Kayseri virajını kayıpsız geçerken, yönetim de transfer çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY HABERİ - Süper Lig'i sallayacak transfer! Sacha Boey...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Süper Lig'i sallayacak transfer! Sacha Boey...

Buruk, transferde önceliği sol bek bölgesine verdiklerini söyleyerek "Birçok iyi ve değerli oyuncularımız var. Çok değerli bir kadromuz var. Galatasaray yatırım yaptı. Birçok oyuncumuza teklifler var. Buna göre de kendi geleceğimizle ilgili yol alacağız. Orta saha ve forvet arkası bölgesi karar vereceğimiz yerlerden biri. Oyuncu satma durumu olursa bu anlamda bundan sonra bir şeyler düşünebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Süper Lig'i sallayacak transfer! Sacha Boey...

Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Sacha Boey olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Süper Lig'i sallayacak transfer! Sacha Boey...

Geçen sezondan bu yana etkileyici bir performans sergileyen Boey, Avrupa devlerinin radarına girdi.

GALATASARAY HABERİ - Süper Lig'i sallayacak transfer! Sacha Boey...

Süper Lig'de bu sezon ve geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Galatasaraylı yıldızla ilgili spekülasyonlar bir türlü bitmek bilmiyor.

GALATASARAY HABERİ - Süper Lig'i sallayacak transfer! Sacha Boey...

İngiltere'de son olarak gündem olan bir iddia ise adeta Süper Lig'i sallayacak cinsten.

GALATASARAY HABERİ - Süper Lig'i sallayacak transfer! Sacha Boey...

ARSENAL TEMASA GEÇTİ

İngiliz kaynaklardan alınan bilgiye göre İngiliz devi Arsenal, Fransız defans oyuncusu Sacha Boey için Galatasaray ile temasa geçti.

GALATASARAY HABERİ - Süper Lig'i sallayacak transfer! Sacha Boey...

Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maçta süre aldı.

GALATASARAY HABERİ - Süper Lig'i sallayacak transfer! Sacha Boey...

Fransız sağ bek, 2 gol kaydetti.

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