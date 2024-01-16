GALATASARAY HABERİ - Süper Lig'i sallayacak transfer! Sacha Boey...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'da ön plana çıkan isimlerden biri de Sacha Boey oldu. Geçtiğimiz sezondan bu yana sergilediği istikrarlı performansla Avrupa devlerinin radarına giren Fransız futbolcuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Kayserispor'un Aylton ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Galatasaray bu sonuçla puanını 51'e yükselterek zirve takibini sürdürürken, bu sezonki 7. yenilgisini alan Kayserispor ise 29 puanda kaldı.
Sarı-kırmızılılar Kayseri virajını kayıpsız geçerken, yönetim de transfer çalışmalarına hız verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.
Buruk, transferde önceliği sol bek bölgesine verdiklerini söyleyerek "Birçok iyi ve değerli oyuncularımız var. Çok değerli bir kadromuz var. Galatasaray yatırım yaptı. Birçok oyuncumuza teklifler var. Buna göre de kendi geleceğimizle ilgili yol alacağız. Orta saha ve forvet arkası bölgesi karar vereceğimiz yerlerden biri. Oyuncu satma durumu olursa bu anlamda bundan sonra bir şeyler düşünebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Sacha Boey olmuştu.
Geçen sezondan bu yana etkileyici bir performans sergileyen Boey, Avrupa devlerinin radarına girdi.
Süper Lig'de bu sezon ve geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Galatasaraylı yıldızla ilgili spekülasyonlar bir türlü bitmek bilmiyor.
İngiltere'de son olarak gündem olan bir iddia ise adeta Süper Lig'i sallayacak cinsten.
ARSENAL TEMASA GEÇTİ
İngiliz kaynaklardan alınan bilgiye göre İngiliz devi Arsenal, Fransız defans oyuncusu Sacha Boey için Galatasaray ile temasa geçti.
Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maçta süre aldı.
Fransız sağ bek, 2 gol kaydetti.
Boey'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro.
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