GALATASARAY HABERİ - Süper Lig'i sallayacak transfer! Sacha Boey...

"Birçok iyi ve değerli oyuncularımız var. Çok değerli bir kadromuz var. Galatasaray yatırım yaptı. Birçok oyuncumuza teklifler var. Buna göre de kendi geleceğimizle ilgili yol alacağız. Orta saha ve forvet arkası bölgesi karar vereceğimiz yerlerden biri. Oyuncu satma durumu olursa bu anlamda bundan sonra bir şeyler düşünebiliriz"