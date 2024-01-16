Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Kayserispor maçı yorumu!

Buna bir de transfer, yönetim ve takım performansını yok sayıp rakibin transferdeki doğrularını ve güçlü oyununu inkar eden, yok sayan iliştirilmiş bir medya aklını ve sosyal medya yönetimini de eklerseniz dünkü oyunun ruhundaki defoları daha net görürsünüz.