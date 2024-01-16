Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Kayserispor maçı yorumu!

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Kayserispor maçı yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 09:14
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Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Kayserispor maçı yorumu!

BÜLENT TİMURLENK - MERTENS'E BAKIN!

G.Saray'ı sahada verdiği savaştan çok daha fazla zorlayan, saha dışındaki soğuk savaş. Yöntemi ise bilindik.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Kayserispor maçı yorumu!

Sosyal medya ve dijital yayıncılık vasıtasıyla dezenformasyon yarat, o bilgi kirliliği destabilizasyon yani dengesizliği, istikrarsızlığı, huzursuzluğu ve endişeyi beraberinde getirsin.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Kayserispor maçı yorumu!

Sonrası kaos ve böl-parçala-yönetemesinler.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Kayserispor maçı yorumu!

Buna bir de transfer, yönetim ve takım performansını yok sayıp rakibin transferdeki doğrularını ve güçlü oyununu inkar eden, yok sayan iliştirilmiş bir medya aklını ve sosyal medya yönetimini de eklerseniz dünkü oyunun ruhundaki defoları daha net görürsünüz.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Kayserispor maçı yorumu!

Geçen hafta sağ açıktan bozma bek Burak Kapacak'a üstünlük sağlayamayan, dün de sezonun ilk maçında G.Saray'a karşı santrfor oynayan Gökhan'ı bir kez geçemeyen Zaha, Tete'ye attığı bir pas dışında tek olumlu hareketi olmayan Halil ve çalımı rakibe değil kendine atan Tete...

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Kayserispor maçı yorumu!

Futbolu geçen sezonki kadrodan olanlar oynuyor, bu sezon gelenlerin sahada olanları yine dökülüyordu. Maçı Mertens aldı.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Kayserispor maçı yorumu!

Torreira, rakibin golündeki pas hatasına rağmen yine savaştı ve defans göbeği olabildiğince sağlam durdu, elbette penaltıda Muslera…

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Kayserispor maçı yorumu!

Boey, dizindeki problem yüzünden sıkıntılı, Barış Alper ise iyi niyetle her yerde olmak isteyince dağınıktı.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Kayserispor maçı yorumu!

G.Saray son iki maçında iki farkı bulacakken hakem hatalarına takıldı.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Kayserispor maçı yorumu!

Basın toplantısında futbol gündemini yakalamaktan uzak, hitabeti düşük çıkışlar yerine yönetim, transfer için çoktan düğmeye basmalıydı.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Kayserispor maçı yorumu!

Yönetimi, futbolcusu herkes önce Mertens'e, sonra da aynaya bakacak. Onun kadar forma-arması için çalışmıyorsanız G.Saray'da işiniz ne?

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