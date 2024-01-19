Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea! Transferi böyle duyuruldu
Son dakika haberi: Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferde şampiyonluk hamleleri yapmak isteyen sarı kırmızılılar hücum hattını güçlendirecek. Tete'den beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılılar, 18 yaşındaki Kolombiyalı yıldıza kancayı taktı. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci / Dış basın)
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Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi karşılaşmayı tribünden takip etti.
Kupa mesaisinden sonra lige dönüş yapan Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı.
MAURO ICARDI TAKIMLA ÇALIŞTI
Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Mauro Icardi, antrenmanda yer aldı.
30 yaşındaki golcü futbolcunun Trabzonspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.
Şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı.
Kolombiya basını Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
fanaticos'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Atletico Nacional forması giyen 18 yaşındaki Kolombiyalı Oscar Perea ile ilgilendiğini duyurdu.
Atletico Nacional, genç oyuncusunu 7 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayı düşünmüyor.
Feyenoord ve Porto'da Oscar Perea'nın peşinde olduğu ifade edildi.
Oscar Perea, sol ve sağ kanat bölgelerinde görev yapıyor.
18 yaşındaki genç yıldız adayı 2023 yılında Atletico Nacional formasıyla 44 maçta görev aldı.
Kolombiyalı oyuncu 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Okan Buruk'un onay vermesi durumunda Galatasaray yönetimi transferde Radamel Falcao'yu devreye sokacak.
1.3 milyon Euro piyasa değeri olan sol kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
OSCAR PEREA KİMDİR?
Atl. Nacional takımında sol kanat mevkisinde oynayan, Perea 27 Eylül 2005 tarihinde La Virginia şehrinde doğmuştur.
1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.
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