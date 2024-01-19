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Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea! Transferi böyle duyuruldu

Son dakika haberi: Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferde şampiyonluk hamleleri yapmak isteyen sarı kırmızılılar hücum hattını güçlendirecek. Tete'den beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılılar, 18 yaşındaki Kolombiyalı yıldıza kancayı taktı. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci / Dış basın)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 18:28
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ENES CEVAHİRCİ
Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea! Transferi böyle duyuruldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea! Transferi böyle duyuruldu

Cimbom evinde rakibini 4-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea! Transferi böyle duyuruldu

Sarı kırmızılıların gollerini Barış Alper, Abdülkerim Bardakcı, Tete ve Halil kaydetti.

Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea! Transferi böyle duyuruldu

Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi karşılaşmayı tribünden takip etti.

Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea! Transferi böyle duyuruldu

Kupa mesaisinden sonra lige dönüş yapan Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı.

Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea! Transferi böyle duyuruldu

MAURO ICARDI TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Mauro Icardi, antrenmanda yer aldı.

Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea! Transferi böyle duyuruldu

30 yaşındaki golcü futbolcunun Trabzonspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea! Transferi böyle duyuruldu

Şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea! Transferi böyle duyuruldu

Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı.

Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea! Transferi böyle duyuruldu

Kolombiya basını Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea! Transferi böyle duyuruldu

fanaticos'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Atletico Nacional forması giyen 18 yaşındaki Kolombiyalı Oscar Perea ile ilgilendiğini duyurdu.

Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea! Transferi böyle duyuruldu

Atletico Nacional, genç oyuncusunu 7 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayı düşünmüyor.

Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea! Transferi böyle duyuruldu

Feyenoord ve Porto'da Oscar Perea'nın peşinde olduğu ifade edildi.

Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea! Transferi böyle duyuruldu

Oscar Perea, sol ve sağ kanat bölgelerinde görev yapıyor.

Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea! Transferi böyle duyuruldu

18 yaşındaki genç yıldız adayı 2023 yılında Atletico Nacional formasıyla 44 maçta görev aldı.

Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea! Transferi böyle duyuruldu

Kolombiyalı oyuncu 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea! Transferi böyle duyuruldu

Okan Buruk'un onay vermesi durumunda Galatasaray yönetimi transferde Radamel Falcao'yu devreye sokacak.

Galatasaray'a süper yetenek Oscar Perea! Transferi böyle duyuruldu

1.3 milyon Euro piyasa değeri olan sol kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

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