TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı gündemine almıştı. Avrupa basını, sarı-kırmızılıların milli futbolcu için İskoç ekibine yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Bu doğrultuda arayışlarına devam eden Galatasaray'ın önceliklerinden biri de sol bek transferi...
Sezon başında birçok yıldızı transfer eden Galatasaray'ın en çok konuşulan takviyelerinden biri de Angelino oldu.
Sarı-kırmızılılar, RB Leipzig forması giyen İspanyol futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Ancak 27 yaşındaki sol bek istenen performansı veremedi.
Sarı-kırmızılılar, sözleşmesinde şartlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Angelino'nun, sarı-kırmızılı takımla 20 maça çıkması halinde 6 milyon Euro karşılığında bonservisini alacak.
İspanyol futbolcunun bonservisini almak istemeyen sarı-kırmızılılar, 19 maçta süre alan Angelino'ya sezonun kalan bölümünde forma şansı vermesi beklenmiyor.
Bir diğer sol beki Kazımcan Karataş'tan da beklenen katkıyı alamayan sarı-kırmızılılar, Rangers forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'a talip olmuştu.
Avrupa basını, sarı-kırmızılıların milli sol bek için yaptığı teklifi açıkladı.
4 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Sky Sports kaynaklı haberde Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için Rangers'a 4 milyon Euro teklif etti.
TEKLİF REDDEDİLDİ
Ancak İskoç ekibinin sarı-kırmızılıların yaptığı bu teklifi reddettiği kaydedildi.
Haberde Rıdvan Yılmaz'a Avrupa kulüplerinin ilgisi olduğu ve bu ay içerisinde takımdan ayrılacağı kaydedildi.
VERONA DA İSTİYOR
Öte yandan Galatasaray'ın yanı sıra Hellas Verona'nın da Rıdvan ile ilgilendiği belirtildi.
Rıdvan Yılmaz bu sezon Rangers formasıyla 14 maça çıktı.
Milli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
22 yaşındaki sol bekin İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Rıdvan'ın güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.
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