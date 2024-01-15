Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı gündemine almıştı. Avrupa basını, sarı-kırmızılıların milli futbolcu için İskoç ekibine yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 11:28
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve mücadelesi veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak'ta başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirerek takıma üst üste 2. şampiyonluğunu kazandırmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

Bu doğrultuda arayışlarına devam eden Galatasaray'ın önceliklerinden biri de sol bek transferi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

Sezon başında birçok yıldızı transfer eden Galatasaray'ın en çok konuşulan takviyelerinden biri de Angelino oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

Sarı-kırmızılılar, RB Leipzig forması giyen İspanyol futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

Ancak 27 yaşındaki sol bek istenen performansı veremedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesinde şartlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Angelino'nun, sarı-kırmızılı takımla 20 maça çıkması halinde 6 milyon Euro karşılığında bonservisini alacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

İspanyol futbolcunun bonservisini almak istemeyen sarı-kırmızılılar, 19 maçta süre alan Angelino'ya sezonun kalan bölümünde forma şansı vermesi beklenmiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

Bir diğer sol beki Kazımcan Karataş'tan da beklenen katkıyı alamayan sarı-kırmızılılar, Rangers forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'a talip olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

Avrupa basını, sarı-kırmızılıların milli sol bek için yaptığı teklifi açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

4 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Sky Sports kaynaklı haberde Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için Rangers'a 4 milyon Euro teklif etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

TEKLİF REDDEDİLDİ

Ancak İskoç ekibinin sarı-kırmızılıların yaptığı bu teklifi reddettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

Haberde Rıdvan Yılmaz'a Avrupa kulüplerinin ilgisi olduğu ve bu ay içerisinde takımdan ayrılacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

VERONA DA İSTİYOR

Öte yandan Galatasaray'ın yanı sıra Hellas Verona'nın da Rıdvan ile ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

Rıdvan Yılmaz bu sezon Rangers formasıyla 14 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

Milli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

22 yaşındaki sol bekin İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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