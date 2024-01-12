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Ömer Üründül Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı EMS Yapı Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken dikkat çeken sözler sarf etti. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 09:15
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Ömer Üründül Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - BÜYÜK TEHLİKE!

Galatasaray çok etkili bir ilk 20 dakika oynadı. Bu bölümde Sivas sanki sahada yok gibiydi. Ne pres yaptılar, ne iki üç pas yapabildiler. Ne de geride yerleşebildiler.

Ömer Üründül Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray arka arkaya kornerler kazandı, pozisyonlar buldu. İki top direkten döndü. Gol olmaması gerçekten bir tesadüftü.

Ömer Üründül Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Devre ortasından sonra Sivas biraz kendine geldi. Oyunu nispeten dengeledi. İki de tehlike yarattı. Ama yine de kontrolü elinde tutan Galatasaray, son saniye golüyle soyunma odasına hem skor avantajıyla hem de moralle girdi.

Ömer Üründül Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İkinci yarıda her şey Galatasaray için daha rahat geçeceği düşüncesi hakimdi. Ben de öyle düşünüyordum. Ama ikinci yarıdaki Galatasaray'ı tanıyamadım.

Ömer Üründül Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Etkili atağı yoktu. Oyunu kontrol altına alamayan Okan Buruk, kötü gidişata rağmen önlem almayı düşünmedi. Sonra bir penaltı ile skora denge geldi.

Ömer Üründül Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Kalan kısa bölümde Galatasaray işin ciddiyetini anlayıp bastırdıkça bastırdı. Önemli fırsatlar geçirdi eline ama Ali Şaşal izin vermedi.

Ömer Üründül Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Tabii ki puan kayıpları olacak. Her maçı kazanacağım diye garanti yok. Ama gördüğüm en büyük tehlike Okan Buruk ve futbolculardaki aşırı gerilimdi.

Ömer Üründül Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Kerem Aktürk'ün gördüğü ikinci sarıya bu kadar sinirlenmesine gerçekten anlamak mümkün değil.

Ömer Üründül Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sivasspor altın değerinde bir puan aldı. Bülent Uygun'un takımını hiç alışık olmadığı 5-3-2 oynatmasına bir anlam veremedim.

Ömer Üründül Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Hele ki Galatasaray'ın iki kenar bekinde sıkıntı varken, forvet hattını kanatsız 45 dakika oynatması büyük yanlıştı. İkinci yarı düzeltti.

Ömer Üründül Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'da ilk defa genç bir sağ bek oynarken bu bölgeyi kullanmayı ancak ikinci yarının başında düşündü!

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