Ömer Üründül Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı EMS Yapı Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken dikkat çeken sözler sarf etti. İşte o yazı... (GS spor haberleri)
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İkinci yarıda her şey Galatasaray için daha rahat geçeceği düşüncesi hakimdi. Ben de öyle düşünüyordum. Ama ikinci yarıdaki Galatasaray'ı tanıyamadım.
Etkili atağı yoktu. Oyunu kontrol altına alamayan Okan Buruk, kötü gidişata rağmen önlem almayı düşünmedi. Sonra bir penaltı ile skora denge geldi.
Kalan kısa bölümde Galatasaray işin ciddiyetini anlayıp bastırdıkça bastırdı. Önemli fırsatlar geçirdi eline ama Ali Şaşal izin vermedi.
Tabii ki puan kayıpları olacak. Her maçı kazanacağım diye garanti yok. Ama gördüğüm en büyük tehlike Okan Buruk ve futbolculardaki aşırı gerilimdi.
Kerem Aktürk'ün gördüğü ikinci sarıya bu kadar sinirlenmesine gerçekten anlamak mümkün değil.
Sivasspor altın değerinde bir puan aldı. Bülent Uygun'un takımını hiç alışık olmadığı 5-3-2 oynatmasına bir anlam veremedim.
Hele ki Galatasaray'ın iki kenar bekinde sıkıntı varken, forvet hattını kanatsız 45 dakika oynatması büyük yanlıştı. İkinci yarı düzeltti.
Galatasaray'da ilk defa genç bir sağ bek oynarken bu bölgeyi kullanmayı ancak ikinci yarının başında düşündü!
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