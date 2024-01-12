Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN – BÜLENT UYGUN'UN 'DELİKANLI' HAKEMLERİ
Galatasaray'ın kaçırdığı galibiyetin sorumlusu kritik karşılaşmalarda oyunu yeterince okuyamayan Okan Buruk'tur. Mesleğe yeni başlamış bir teknik adam bile oyundan en erken Zaha'yı alırdı. Arkadaşlarına yardım etmeyen, topu kaptırınca rakibi kovalamayan, sorumsuz Zaha'yı 83 dakika oyunda tutmak ihanetti. Mertens'i çıkarmak dengeyi bozdu. Hâlâ niçin alındığını bilmediğim ve 10. maçında da 0 gol 0 asiste imza atan, güçsüz, ayakta duramayan Halil, bırakın sahada kalmayı ilk 11'de bile olmamalıydı. Zaha-Halil ikilisinin yerine keşke genç Eyüp ile Baran görev yapsaydı inanın çok koşup mücadele ederlerdi.