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Galatasaray Kayserispor maçı mesaisine başladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'la karşılaşacak Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 14:47 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 14:49
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Galatasaray Kayserispor maçı mesaisine başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sezonun ilk yarısını İtalya ekibi Genoa'da kiralık olarak geçirdikten sonra sarı-kırmızılı ekibe geri dönen Berkan Kutlu da antrenmanda yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, 14 Ocak Pazar günü saat 18.00'de yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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