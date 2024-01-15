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Galatasaray'dan çok sert açıklama! "Bundan sonra..."

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor maçı sonrası sert bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan sarı-kırmızılılar, "Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız. Bu böyle devam etmeyecek." ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 01:07 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 01:11
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Galatasaray'dan çok sert açıklama! "Bundan sonra..."

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk eden ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Galatasaray'dan maç sonu flaş bir paylaşım geldi. Karşılaşmanın tartışılan pozisyonlarını paylaşan sarı-kırmızılılar, sert bir açıklamada bulundu.

Galatasaray Kulübü yaptığı paylaşıma, "Tehditle, korkutularak işlerin ne noktaya geldiğini ve buna hiçbir şekilde engel olmayıp, saklandığınızı tüm Türkiye gördü. Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız. BU BÖYLE DEVAM ETMEYECEK!" notunu düştü.

İşte o paylaşım...

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