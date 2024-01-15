Galatasaray'dan çok sert açıklama! "Bundan sonra..."

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk eden ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Galatasaray'dan maç sonu flaş bir paylaşım geldi. Karşılaşmanın tartışılan pozisyonlarını paylaşan sarı-kırmızılılar, sert bir açıklamada bulundu.

Galatasaray Kulübü yaptığı paylaşıma, "Tehditle, korkutularak işlerin ne noktaya geldiğini ve buna hiçbir şekilde engel olmayıp, saklandığınızı tüm Türkiye gördü. Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız. BU BÖYLE DEVAM ETMEYECEK!" notunu düştü.

İşte o paylaşım...