Sivasspor maçı sonrası Galatasaray'dan flaş karar! Erden Timur...

1-1 biten Sivasspor - Galatasaray maçının ardından sarı-kırmızılılardan flaş bir karar geldi.
İŞTE GALATASARAY'IN YAPTIĞI PAYLAŞIM...
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, E. Y. Sivasspor - Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili 12 Ocak Cuma (Yarın) saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir.
Kamuoyuna DuyuruGalatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, E. Y. Sivasspor - Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili 12 Ocak Cuma (Yarın) saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı… pic.twitter.com/SIIow4yc1i— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 11, 2024