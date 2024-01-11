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Sivasspor maçı sonrası Galatasaray'dan flaş karar! Erden Timur...

1-1 biten Sivasspor - Galatasaray maçının ardından sarı-kırmızılılardan flaş bir karar geldi. İşte Galatasaray'ın yaptığı paylaşım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 20:05
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Sivasspor maçı sonrası Galatasaray'dan flaş karar! Erden Timur...

1-1 biten Sivasspor - Galatasaray maçının ardından sarı-kırmızılılardan flaş bir karar geldi.

İŞTE GALATASARAY'IN YAPTIĞI PAYLAŞIM...

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, E. Y. Sivasspor - Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili 12 Ocak Cuma (Yarın) saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir.

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