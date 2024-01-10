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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Leonardo Spinazzola müjdesi! Yönetim harekete geçti

Ara transfer döneminin başlamasına saatler kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sol bek bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan yönetim Leonardo Spinazzola kancayı takmıştı. İtalyan yıldızdan sarı kırmızılılara müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Leonardo Spinazzola müjdesi! Yönetim harekete geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor'a konuk olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Leonardo Spinazzola müjdesi! Yönetim harekete geçti

Cimbom zorlu karşılaşamdan 3 puanla dönerek haftayı kayıpsız kapatmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Leonardo Spinazzola müjdesi! Yönetim harekete geçti

Transfer döneminin başlamasına sayılı saatler kala Galatasara'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Leonardo Spinazzola müjdesi! Yönetim harekete geçti

11 Ocak'ta başlayacak ara transferde defansın soluna takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte rota Roma'da forma giyen Leonardo Spinazzola'ya çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Leonardo Spinazzola müjdesi! Yönetim harekete geçti

Galatasaray bir süredir sezon sonunda anlaşması bitecek 30 yaşındaki oyuncuyla ilgilenirken dün İtalya'dan güzel bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Leonardo Spinazzola müjdesi! Yönetim harekete geçti

Corriere dello Sport; Spinazzola'nın, kendisine kontrat yenileme teklifi yapılmaması ve Jose Mourinho'nun da ayrılmasına onay vermesi üzerine takımdan ayrılma kararı aldığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Leonardo Spinazzola müjdesi! Yönetim harekete geçti

Sezon içerisinde Angelino ve Kazımcan'ın dönüşümlü olarak forma giydiği bölgede Okan Buruk beklenen verimi alamayınca Barış Alper'i sol bekte oynatmak zorunda kalmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Leonardo Spinazzola müjdesi! Yönetim harekete geçti

Genç oyuncu Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın ardından Konyaspor maçında da sol bekte görev yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Leonardo Spinazzola müjdesi! Yönetim harekete geçti

Ancak o da son maçta cezalı duruma düştü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Leonardo Spinazzola müjdesi! Yönetim harekete geçti

Sezon içinde daha fazla sıkıntı yaşamak istemeyen teknik direktör Okan Buruk acil olarak sol bek talep ederken Galatasaray yönetimi, Spinazzola'nın transfer edilmesi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Leonardo Spinazzola müjdesi! Yönetim harekete geçti

Spinazzola'nın Galatasaray'la birlikte Avrupa takımlarından da teklifler aldığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Leonardo Spinazzola müjdesi! Yönetim harekete geçti

Buna karşılık daha önce ülkesi dışına çıkmayan İtalyan oyuncunun İstanbul'a sıcak bakması yönetimin elini güçlendirecek gibi görünüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Leonardo Spinazzola müjdesi! Yönetim harekete geçti

Yönetim, Spinazzola ile temasları hızlandırıp işi bitirecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Leonardo Spinazzola müjdesi! Yönetim harekete geçti

İTALYA'YI GEZDİ
Juventus altyapısında yetişen Leonardo Spinazzola; Empoli, Virtus Lanciano, Siena, Atalanta, Vicenza ve Perugia takımlarında forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Leonardo Spinazzola müjdesi! Yönetim harekete geçti

İtalya dışına hiç çıkmayan tecrübeli sol bek, 2019 yılında Juve'den tam 29.50 milyon euro'ya Roma'ya transfer oldu.

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