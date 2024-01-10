TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Leonardo Spinazzola müjdesi! Yönetim harekete geçti
Ara transfer döneminin başlamasına saatler kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sol bek bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan yönetim Leonardo Spinazzola kancayı takmıştı. İtalyan yıldızdan sarı kırmızılılara müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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11 Ocak'ta başlayacak ara transferde defansın soluna takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte rota Roma'da forma giyen Leonardo Spinazzola'ya çevrildi.
Galatasaray bir süredir sezon sonunda anlaşması bitecek 30 yaşındaki oyuncuyla ilgilenirken dün İtalya'dan güzel bir haber geldi.
Corriere dello Sport; Spinazzola'nın, kendisine kontrat yenileme teklifi yapılmaması ve Jose Mourinho'nun da ayrılmasına onay vermesi üzerine takımdan ayrılma kararı aldığını duyurdu.
Sezon içerisinde Angelino ve Kazımcan'ın dönüşümlü olarak forma giydiği bölgede Okan Buruk beklenen verimi alamayınca Barış Alper'i sol bekte oynatmak zorunda kalmıştı.
Genç oyuncu Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın ardından Konyaspor maçında da sol bekte görev yaptı.
Ancak o da son maçta cezalı duruma düştü.
Sezon içinde daha fazla sıkıntı yaşamak istemeyen teknik direktör Okan Buruk acil olarak sol bek talep ederken Galatasaray yönetimi, Spinazzola'nın transfer edilmesi için kolları sıvadı.
Spinazzola'nın Galatasaray'la birlikte Avrupa takımlarından da teklifler aldığı bildirildi.
Buna karşılık daha önce ülkesi dışına çıkmayan İtalyan oyuncunun İstanbul'a sıcak bakması yönetimin elini güçlendirecek gibi görünüyor.
Yönetim, Spinazzola ile temasları hızlandırıp işi bitirecek.
İTALYA'YI GEZDİ
Juventus altyapısında yetişen Leonardo Spinazzola; Empoli, Virtus Lanciano, Siena, Atalanta, Vicenza ve Perugia takımlarında forma giydi.
İtalya dışına hiç çıkmayan tecrübeli sol bek, 2019 yılında Juve'den tam 29.50 milyon euro'ya Roma'ya transfer oldu.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan 30 yaşındaki sol bek bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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