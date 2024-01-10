Haberler Galatasaray Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakaları devam ediyor. Galatasaray, Sivasspor ile BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik maçta Zorbay Küçük düdük çalacak. Galatasaray, zorlu deplasmandan galip gelerek zirve yarışındaki yerini korumak istiyor. Galatasaray'da Icardi, Cedric Bakambu, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira ve Barış Alper Yılmaz maçta süre alamayacak. Davinson Sanchez'in durumu ise maç günü belli olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 10:40 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 11:00
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Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Sivasspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Galatasaray maçı 11 Ocak Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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