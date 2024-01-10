GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!

Galatasaray'da son haftalardaki performansıyla alkış toplayan ve Konya maçında attığı iki golle takıma önemli bir 3 puan kazandıran Abdülkerim Bardakcı'ya talip çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre, Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin Abdülkerim'i çok beğendiği ve kadrosunda görmek istediği ifade ediliyor.