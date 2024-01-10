GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!
Süper Lig'de Konyaspor'u 3 golle geçen Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın performansı büyük beğeni topladı. Son iki sezondur istikrarlı bir grafik ortaya koyan milli oyuncuya İtalyan devi talip oldu. İşte transfer gelişmesi... | GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray'da son haftalardaki performansıyla alkış toplayan ve Konya maçında attığı iki golle takıma önemli bir 3 puan kazandıran Abdülkerim Bardakcı'ya talip çıktı.
Milan'ın başarılı stoperle ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre, Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin Abdülkerim'i çok beğendiği ve kadrosunda görmek istediği ifade ediliyor.
Milan kulübünün yöneticilerinin uzun zamandır 29 yaşındaki defans oyuncusunu takip ettikleri son oynanan Konyaspor maçını da statta izledikleri öğrenildi.
İtalyan ekibinin yıldız stoper için teklif hazırlığında olduğu ve kısa süre içinde Sarı-Kırmızılı takımın kapısını çalacağı da gelen haberler arasında.
Öte yandan Abdülkerim ile Alman kulüpleri de yakından ilgileniyor.
YÖNETİMDEN İYİLEŞTİRME!
Galatasaray'dan başarılı savunma oyuncusu için flaş bir karar aldı.
Milli stoper oyuncusu herhangi bir talep gelmemesine rağmen yönetim oyuncunun kontratında iyileştirmeye gidecek.
Başarılı oyuncu bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 28 maça çıktı.
Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerin başında gelen Abdülkerim takımı adına 4 gol kaydetti.
Abdülkerim'in Galatasaray ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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