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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!

Süper Lig'de Konyaspor'u 3 golle geçen Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın performansı büyük beğeni topladı. Son iki sezondur istikrarlı bir grafik ortaya koyan milli oyuncuya İtalyan devi talip oldu. İşte transfer gelişmesi... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-0'la geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!

Puanını 47 yapan Cimbom ezeli rakibini yakaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!

Cimbom erteleme maçında Sivasspor'a konuk olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!

Galatasaray'da son haftalardaki performansıyla alkış toplayan ve Konya maçında attığı iki golle takıma önemli bir 3 puan kazandıran Abdülkerim Bardakcı'ya talip çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!

Milan'ın başarılı stoperle ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!

Takvim'de yer alan habere göre, Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin Abdülkerim'i çok beğendiği ve kadrosunda görmek istediği ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!

Milan kulübünün yöneticilerinin uzun zamandır 29 yaşındaki defans oyuncusunu takip ettikleri son oynanan Konyaspor maçını da statta izledikleri öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!

İtalyan ekibinin yıldız stoper için teklif hazırlığında olduğu ve kısa süre içinde Sarı-Kırmızılı takımın kapısını çalacağı da gelen haberler arasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!

Öte yandan Abdülkerim ile Alman kulüpleri de yakından ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!

YÖNETİMDEN İYİLEŞTİRME!

Galatasaray'dan başarılı savunma oyuncusu için flaş bir karar aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!

Milli stoper oyuncusu herhangi bir talep gelmemesine rağmen yönetim oyuncunun kontratında iyileştirmeye gidecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!

Başarılı oyuncu bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 28 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!

Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerin başında gelen Abdülkerim takımı adına 4 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!

Abdülkerim'in Galatasaray ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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