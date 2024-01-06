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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide yüzüne aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşadı. Yüz kemiklerinde kırık tespit edilen Arjantinli futbolcunun son durumu belli oldu. Bir süre tedavi programı uygulanacak olan Mauro Icardi'nin sahalara dönüş yapacağı maç netlik kazandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 12:12 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 12:16
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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde yüzüne darbe alan Mauro Icardi'den kötü haber geldi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Yüz kemiklerinde kırık oluşan Arjantinli oyuncu, bir süre sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada "Yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Tümosan Konyaspor ile oynanacak zorlu maç öncesi yaşanan bu gelişme teknik heyetin canını sıktı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

EKSİKLER OKAN BURUK'U DÜŞÜNDÜRÜYOR!
Puan kaybı yaşamak istemeyen Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi birçok eksik oyuncu bulunuyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Galatasaray'da Sacha Boey ve Lucas Torreira ikilisi cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu ise Afrika Kupası için milli takımlarına gitti.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Sergio Oliveira göğüs kası koptuğu için ameliyat geçirdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Ayrılması beklenen Angelino'nun yine kadroya alınması beklenmiyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Sakatlığı bulunan Mauro Icardi ile birlikte eksik sayısı 7'ye çıkmış durumda.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Öte yandan takımla çalışmalara yeni başlayan Davinson Sanchez'in de son durumu belirsiz.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

MAURO ICARDI KONUSUNDA RİSK ALINMAYACAK!
İptal edilen Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi maskeyle idmanlara çıkan Mauro Icardi, karşılaşma oynansaydı risk alarak sahaya çıkacaktı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Mücadelenin ertelenmesiyle birlikte yıldız oyuncunun riske edilmemesine karar verildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

SON DURUMU BELLİ OLDU!
Tedavi sürecine giren Arjantinli forvetin son durumu netlik kazandı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

3 MAÇTA YOK!
Arjantinli forvet, Konyaspor maçıyla birlikte Sivasspor ve Türkiye Kupası'ndaki Ümraniye karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

KAYSERİSPOR MAÇIYLA DÖNÜYOR!
Akşam'ın haberine göre; Yıldız golcünün, sezonun ikinci yarısının ilk maçı olan Kayserispor maçıyla birlikte geri dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Yoğun bir tedavi programı uygulanacak olan Icardi'nin, Kayserispor ile oynanacak maçta özel maskeyle sahaya çıkması bekleniyor.

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