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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen haber! Kararını verdi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer aldığı ifade edilen yıldız isimden kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 08:33
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Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen haber! Kararını verdi

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen haber! Kararını verdi

Sarı-kırmızılıların önceliği sol bek olsa da orta saha hattına da takviye yapılması planlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen haber! Kararını verdi

Aslan'ın listesinde birçok yıldız isim yer alırken Leander Dendoncker'den kötü haber geldi. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen haber! Kararını verdi

Belçika basınında yer alan haberlere göre Leander Dendoncker, Aston Villa'da bu sezon fazla süre bulamadığı için ayrılmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen haber! Kararını verdi

EURO 2024'te mücadele etmeyi hedefleyen Belçikalı yıldızın, oynayabileceği bir takıma gitmeyi planladığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen haber! Kararını verdi

Haberde oyuncuyla Real Betis ve Galatasaray'ın ilgilendiği ifade edilirken, iki kulübe de kötü haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen haber! Kararını verdi

Oyuncunun, Premier Lig'den başka bir takıma kiralık olarak gitmek istediği bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen haber! Kararını verdi

Dendoncker'e İngiltere'den Everton'ın bir ilgisi olduğu hatırlatıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen haber! Kararını verdi

Bu sezon Aston Villa formasıyla 15 maça çıkan Belçikalı orta saha, 1 gole imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen haber! Kararını verdi

LEANDER DENDONCKER KİMDİR?

15 Nisan 1995 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen haber! Kararını verdi

Profesyonel futbol kariyerine Roeselare altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen haber! Kararını verdi

Sırasıyla Anderlecht, Wolves, ve Aston Villa'da forma giydi.

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