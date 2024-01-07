TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı üzen haber! Kararını verdi
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer aldığı ifade edilen yıldız isimden kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
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Belçika basınında yer alan haberlere göre Leander Dendoncker, Aston Villa'da bu sezon fazla süre bulamadığı için ayrılmak istiyor.
EURO 2024'te mücadele etmeyi hedefleyen Belçikalı yıldızın, oynayabileceği bir takıma gitmeyi planladığı ifade edildi.
Haberde oyuncuyla Real Betis ve Galatasaray'ın ilgilendiği ifade edilirken, iki kulübe de kötü haber geldi.
Oyuncunun, Premier Lig'den başka bir takıma kiralık olarak gitmek istediği bildirildi.
Dendoncker'e İngiltere'den Everton'ın bir ilgisi olduğu hatırlatıldı.
Bu sezon Aston Villa formasıyla 15 maça çıkan Belçikalı orta saha, 1 gole imzasını attı.
LEANDER DENDONCKER KİMDİR?
15 Nisan 1995 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Roeselare altyapısında başladı.
Sırasıyla Anderlecht, Wolves, ve Aston Villa'da forma giydi.
Orta sahada forma giyen Dendoncker, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
28 yaşındaki deneyimli futbolcu, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 32 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro...
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