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GALATASARAY HABERİ - Wilfried Zaha'dan flaş transfer kararı! Ayrılık...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük yankı uyandıran Wilfried Zaha'nın ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan tecrübeli yıldız, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 09:51
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Wilfried Zaha'dan flaş transfer kararı! Ayrılık...

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir zirve mücadelesi veren Galatasaray, sezon başında yaptığı transfer hamleleriyle gündem olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Wilfried Zaha'dan flaş transfer kararı! Ayrılık...

Sarı-kırmızılılar, çok sayıda dünya yıldızını kadrosuna katarak dünya çapında ses getirmişti.

GALATASARAY HABERİ - Wilfried Zaha'dan flaş transfer kararı! Ayrılık...

Cimbom'un en çok konuşulan transferlerinden biri de Wilfried Zaha olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Wilfried Zaha'dan flaş transfer kararı! Ayrılık...

Galatasaray, adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan Fildişili yıldızı transfer etti.

GALATASARAY HABERİ - Wilfried Zaha'dan flaş transfer kararı! Ayrılık...

Sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERİ - Wilfried Zaha'dan flaş transfer kararı! Ayrılık...

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada oyuncuya net 2 milyon 330 milyon Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4 milyon 350 bin Euro maaş ödeneceği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Wilfried Zaha'dan flaş transfer kararı! Ayrılık...

Sarı-kırmızılılar performansıyla zaman zaman eleştirilen Zaha'nın ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERİ - Wilfried Zaha'dan flaş transfer kararı! Ayrılık...

Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler aldığı ve kariyerine bu ülkede devam edeceği öne sürülmüştü.

GALATASARAY HABERİ - Wilfried Zaha'dan flaş transfer kararı! Ayrılık...

İngiliz basını Fildişili futbolcunun geleceğiyle ilgili aldığı kararı duyurdu.

GALATASARAY HABERİ - Wilfried Zaha'dan flaş transfer kararı! Ayrılık...

GALATASARAY'DAN AYRILMAYACAK

The Guardian muhabiri Ed Aarons, Wilfried Zaha'nın Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi.

GALATASARAY HABERİ - Wilfried Zaha'dan flaş transfer kararı! Ayrılık...

Aarons, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Wilfried Zaha'nın bu ay satılabileceği yönündeki haberlere rağmen Galatasaray'da mutlu olduğu söylendi." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Wilfried Zaha'dan flaş transfer kararı! Ayrılık...

Wilfried Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maça çıktı.

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