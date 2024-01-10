GALATASARAY HABERİ - Wilfried Zaha'dan flaş transfer kararı! Ayrılık...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük yankı uyandıran Wilfried Zaha'nın ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan tecrübeli yıldız, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray, adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan Fildişili yıldızı transfer etti.
Sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada oyuncuya net 2 milyon 330 milyon Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4 milyon 350 bin Euro maaş ödeneceği belirtildi.
Sarı-kırmızılılar performansıyla zaman zaman eleştirilen Zaha'nın ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler aldığı ve kariyerine bu ülkede devam edeceği öne sürülmüştü.
İngiliz basını Fildişili futbolcunun geleceğiyle ilgili aldığı kararı duyurdu.
GALATASARAY'DAN AYRILMAYACAK
The Guardian muhabiri Ed Aarons, Wilfried Zaha'nın Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi.
Aarons, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Wilfried Zaha'nın bu ay satılabileceği yönündeki haberlere rağmen Galatasaray'da mutlu olduğu söylendi." ifadelerini kullandı.
Wilfried Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maça çıktı.
Fildişili yıldız, 7 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Zaha'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro.
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