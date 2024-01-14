Haberler Galatasaray Galatasaray'dan açıklama geldi! 3 yıldız...

Galatasaray'dan açıklama geldi! 3 yıldız...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanacak maçtan mutlak 3 puan hedefliyor. Zorlu müsabaka öncesi Kaan Ayhan, Davinson Sanchez ve Sacha Boey'un son durumu merak konusu olmuştu. Galatasaray Kulübü'nden resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 23:37
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Galatasaray'dan açıklama geldi! 3 yıldız...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'dan açıklama geldi! 3 yıldız...

Sivasspor deplasmanından beraberlikle dönen sarı-kırmızılılar, evinde oynanacak maçta puan kaybına tahammülü yok.

Galatasaray'dan açıklama geldi! 3 yıldız...

İç sahada uzun süredir iyi bir grafik çizen Cimbom, bu serisini sürdürmek istiyor.

Galatasaray'dan açıklama geldi! 3 yıldız...

Teknik direktör Okan Buruk, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor.

Galatasaray'dan açıklama geldi! 3 yıldız...

Zorlu maç öncesi Galatasaray'da sakatlığı bulunan oyuncuların son durumu merak ediliyor.

Galatasaray'dan açıklama geldi! 3 yıldız...

Sarı-kırmızılılar resmi hesabından, Davinson Sanchez, Sacha Boey ve Kaan Ayhan hakkında açıklamada bulundu.

Galatasaray'dan açıklama geldi! 3 yıldız...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Galatasaray'dan açıklama geldi! 3 yıldız...

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Galatasaray'dan açıklama geldi! 3 yıldız...

3 YILDIZ HAKKINDA AÇIKLAMA!
Sivasspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan'ın antrenmanın tamamında yer aldığı belirtildi.

Galatasaray'dan açıklama geldi! 3 yıldız...

Davinson Sanchez ve Sacha Boey'in ise takımla bir süre çalışıp ardından kendileri için hazırlanan özel programa göre hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

Galatasaray'dan açıklama geldi! 3 yıldız...

Galatasaray-Mondihome Kayserispor karşılaşması 15 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

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