Galatasaray'dan açıklama geldi! 3 yıldız...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor deplasmanından beraberlikle dönen sarı-kırmızılılar, evinde oynanacak maçta puan kaybına tahammülü yok. İç sahada uzun süredir iyi bir grafik çizen Cimbom, bu serisini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Zorlu maç öncesi Galatasaray'da sakatlığı bulunan oyuncuların son durumu merak ediliyor. Sarı-kırmızılılar resmi hesabından, Davinson Sanchez, Sacha Boey ve Kaan Ayhan hakkında açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı. 3 YILDIZ HAKKINDA AÇIKLAMA! Sivasspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan'ın antrenmanın tamamında yer aldığı belirtildi. Davinson Sanchez ve Sacha Boey'in ise takımla bir süre çalışıp ardından kendileri için hazırlanan özel programa göre hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi. Galatasaray-Mondihome Kayserispor karşılaşması 15 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.