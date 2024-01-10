GALATASARAY HABERİ: PSG'den Sacha Boey iddialarına cevap! Transferi...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, Avrupa'nın önemli kulüplerinin yakın takibinde bulunuyor. Son olarak Fransa Ligue 1 devi PSG'nin radarına giren 23 yaşındaki futbolcu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Fransız devinden, Sacha Boey ile ilgili söz konusu iddialara cevap geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız isim, teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezleri arasına girdi.
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da mevcut oyuncuların son durumu da merak ediliyor.
Birçok futbolcusuna teklif gelen sarı-kırmızılılarda ayrılacak isimler konusunda kararlar alınıyor.
Angelino'ya veda edecek olan Cimbom'da Hakim Ziyech de topun ağzındaki futbolcular arasında.
Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılarda Sacha Boey hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı.
PSG'nin genç yıldızın transferinde görüşmeler yaptığı ve anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Fransız devinden Sacha Boey iddiaları hakkında flaş bir açıklama geldi.
GÖRÜŞME YAPILMADI!
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Paris Saint-Germain kaynakları, Sacha Boey için Galatasaray'la herhangi bir görüşme veya anlaşma yapılmadığını ifade etti.
Bu sezon Galatasaray'da 29 maçta forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 2 gollük katkı verdi.
Yıldız sağ bekin sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
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