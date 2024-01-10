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GALATASARAY HABERİ: PSG'den Sacha Boey iddialarına cevap! Transferi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, Avrupa'nın önemli kulüplerinin yakın takibinde bulunuyor. Son olarak Fransa Ligue 1 devi PSG'nin radarına giren 23 yaşındaki futbolcu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Fransız devinden, Sacha Boey ile ilgili söz konusu iddialara cevap geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 00:23
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BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY HABERİ: PSG'den Sacha Boey iddialarına cevap! Transferi...

Fransa Ligue 1 devi PSG'nin transfer gündeminde yer alan Sacha Boey hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ: PSG'den Sacha Boey iddialarına cevap! Transferi...

Sarı-kırmızılıların genç yıldızı gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı.

GALATASARAY HABERİ: PSG'den Sacha Boey iddialarına cevap! Transferi...

2021 yılında Galatasaray'a gelen Sacha Boey, sürekli artan futboluyla takımın en önemli isimlerinden biri oldu.

GALATASARAY HABERİ: PSG'den Sacha Boey iddialarına cevap! Transferi...

Taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız isim, teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezleri arasına girdi.

GALATASARAY HABERİ: PSG'den Sacha Boey iddialarına cevap! Transferi...

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da mevcut oyuncuların son durumu da merak ediliyor.

GALATASARAY HABERİ: PSG'den Sacha Boey iddialarına cevap! Transferi...

Birçok futbolcusuna teklif gelen sarı-kırmızılılarda ayrılacak isimler konusunda kararlar alınıyor.

GALATASARAY HABERİ: PSG'den Sacha Boey iddialarına cevap! Transferi...

Angelino'ya veda edecek olan Cimbom'da Hakim Ziyech de topun ağzındaki futbolcular arasında.

GALATASARAY HABERİ: PSG'den Sacha Boey iddialarına cevap! Transferi...

Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılarda Sacha Boey hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı.

GALATASARAY HABERİ: PSG'den Sacha Boey iddialarına cevap! Transferi...

PSG'nin genç yıldızın transferinde görüşmeler yaptığı ve anlaşma sağladığı öne sürüldü.

GALATASARAY HABERİ: PSG'den Sacha Boey iddialarına cevap! Transferi...

Fransız devinden Sacha Boey iddiaları hakkında flaş bir açıklama geldi.

GALATASARAY HABERİ: PSG'den Sacha Boey iddialarına cevap! Transferi...

GÖRÜŞME YAPILMADI!
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Paris Saint-Germain kaynakları, Sacha Boey için Galatasaray'la herhangi bir görüşme veya anlaşma yapılmadığını ifade etti.

GALATASARAY HABERİ: PSG'den Sacha Boey iddialarına cevap! Transferi...

Bu sezon Galatasaray'da 29 maçta forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 2 gollük katkı verdi.

GALATASARAY HABERİ: PSG'den Sacha Boey iddialarına cevap! Transferi...

Yıldız sağ bekin sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERİ: PSG'den Sacha Boey iddialarına cevap! Transferi...

Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

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