GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Wilfried Zaha'ya özel görev! Icardi'nin yokluğunda...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Tümosan Konyaspor maçı öncesi eksikler can sıkıyor. Birçok oyuncusundan faydalanamayacak olan teknik direktör Okan Buruk, Wilfried Zaha'ya güveniyor. Deneyimli hoca, Fildişili yıldıza özel bir görev verdi.
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İdmanlarda hırsla çalışan Zaha heyecanla Konyaspor mücadelesini bekliyor.
Teknik direktör Okan Buruk onu bu maçta kullanmayı planlıyor.
ÖZEL PLAN HAZIR
Okan Buruk, teke tekte etkili bir oyuncu olan Wilfried Zaha'yı rahatlatacak planlar hazırladı.
Başarılı çalıştırıcı, 31 yaşındaki hücum oyuncusunun hızından ve çalım yeteneklerinden maksimum düzeyde faydalanabilmek için planlarını yaptı.
Onu rakip bek ile yalnız bırakacak senaryolar hazırladı.
Zaha'nın hazırladığı pozisyonlardan gol veya goller bulmayı düşünüyor.
Buruk, oyuncusuyla da konuşarak şut emri verdi.
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