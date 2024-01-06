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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Wilfried Zaha'ya özel görev! Icardi'nin yokluğunda...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Tümosan Konyaspor maçı öncesi eksikler can sıkıyor. Birçok oyuncusundan faydalanamayacak olan teknik direktör Okan Buruk, Wilfried Zaha'ya güveniyor. Deneyimli hoca, Fildişili yıldıza özel bir görev verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 10:16
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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Wilfried Zaha'ya özel görev! Icardi'nin yokluğunda...

Cimbom'un süper yıldızı Wilfried Zaha, Konyaspor karşılaşmasında Okan Buruk'un en büyük kozlarından biri olacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Wilfried Zaha'ya özel görev! Icardi'nin yokluğunda...

Fildişili yıldız, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağırılmamıştı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Wilfried Zaha'ya özel görev! Icardi'nin yokluğunda...

31 yaşındaki oyuncu konsantrasyonunu tamamen sarı-kırmızılı kulübe çevirmiş durumda.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Wilfried Zaha'ya özel görev! Icardi'nin yokluğunda...

İdmanlarda hırsla çalışan Zaha heyecanla Konyaspor mücadelesini bekliyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Wilfried Zaha'ya özel görev! Icardi'nin yokluğunda...

Teknik direktör Okan Buruk onu bu maçta kullanmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Wilfried Zaha'ya özel görev! Icardi'nin yokluğunda...

ÖZEL PLAN HAZIR
Okan Buruk, teke tekte etkili bir oyuncu olan Wilfried Zaha'yı rahatlatacak planlar hazırladı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Wilfried Zaha'ya özel görev! Icardi'nin yokluğunda...

Başarılı çalıştırıcı, 31 yaşındaki hücum oyuncusunun hızından ve çalım yeteneklerinden maksimum düzeyde faydalanabilmek için planlarını yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Wilfried Zaha'ya özel görev! Icardi'nin yokluğunda...

Onu rakip bek ile yalnız bırakacak senaryolar hazırladı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Wilfried Zaha'ya özel görev! Icardi'nin yokluğunda...

Zaha'nın hazırladığı pozisyonlardan gol veya goller bulmayı düşünüyor.

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