Firmino transferinde flaş gelişme! Galatasaray...
Son dakika spor haberi: Golcü arayışlarında olan Galatasaray, listesindeki yıldızlarla temaslarda bulunuyor. Nokta atışı bir takviye planlayan sarı-kırmızılılar, Al Ahli'den ayrılması gündeme gelen Roberto Firmino'yu radarına aldı. Cimbom'un kadrosuna katmak istediği Brezilyalı golcü hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, sol bek, orta saha ve golcü transferi yapmayı amaçlıyor.
Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, ocak ayında hücum hattına hamle düşünüyor.
Transfer için düğmeye basan kurmaylar, yıldız isimleri gündemine aldı.
Nokta atışı bir forveti kadrosuna katmak isteyen Aslan, Al-Ahli'den ayrılması gündeme gelen Roberto Firmino'yu listeye ekledi.
Bir süredir Galatasaray'ın hedefinde bulunan Brezilyalı golcü hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.
FULHAM DEVREYE GİRDİ!
talkSPORT'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Firmino transferinde devreye girdi.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fulham, yıldız ismi önemli bir seçenek olarak belirledi.
Firmino'nun da ayrılık için çıkış yolu aradığı ve Premier Lig'e dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Bu sezon Al-Ahli'de 19 maçta forma giyen Firmino, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Brezilyalı yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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