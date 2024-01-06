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Firmino transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Golcü arayışlarında olan Galatasaray, listesindeki yıldızlarla temaslarda bulunuyor. Nokta atışı bir takviye planlayan sarı-kırmızılılar, Al Ahli'den ayrılması gündeme gelen Roberto Firmino'yu radarına aldı. Cimbom'un kadrosuna katmak istediği Brezilyalı golcü hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 13:11
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BURAK ŞENTÜRK
Firmino transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da santrfor arayışları sürüyor.

Firmino transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Süper Lig'de averajla ikinci sırada yer alan sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemine büyük önem veriyor.

Firmino transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Sezonun ikinci yarısında iddiasını artırmayı amaçlayan Cimbom'da eksik bölgelere nokta atışı takviyeler planlanıyor.

Firmino transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, sol bek, orta saha ve golcü transferi yapmayı amaçlıyor.

Firmino transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, ocak ayında hücum hattına hamle düşünüyor.

Firmino transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Transfer için düğmeye basan kurmaylar, yıldız isimleri gündemine aldı.

Firmino transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Nokta atışı bir forveti kadrosuna katmak isteyen Aslan, Al-Ahli'den ayrılması gündeme gelen Roberto Firmino'yu listeye ekledi.

Firmino transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Bir süredir Galatasaray'ın hedefinde bulunan Brezilyalı golcü hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Firmino transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

FULHAM DEVREYE GİRDİ!
talkSPORT'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Firmino transferinde devreye girdi.

Firmino transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fulham, yıldız ismi önemli bir seçenek olarak belirledi.

Firmino transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Firmino'nun da ayrılık için çıkış yolu aradığı ve Premier Lig'e dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Firmino transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Bu sezon Al-Ahli'de 19 maçta forma giyen Firmino, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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