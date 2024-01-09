PSG'den Galatasaray'a bomba transfer! Ndombele'nin yerine gelecek

Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak'ta resmen başlayacak olan ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Cimbom ocak ayında yapacağı takviyelerle hem üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak hem de UEFA Avrupa Ligi'nde şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.