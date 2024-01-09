Haberler Galatasaray PSG'den Galatasaray'a bomba transfer! Ndombele'nin yerine gelecek

PSG'den Galatasaray'a bomba transfer! Ndombele'nin yerine gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalar hızlandı. Sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) Mauro Icardi'nin bonservisini alan sarı-kırmızılılar, Fransız devinin yıldızına talip oldu. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 09:19
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PSG'den Galatasaray'a bomba transfer! Ndombele'nin yerine gelecek

Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

PSG'den Galatasaray'a bomba transfer! Ndombele'nin yerine gelecek

Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak'ta resmen başlayacak olan ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

PSG'den Galatasaray'a bomba transfer! Ndombele'nin yerine gelecek

Cimbom ocak ayında yapacağı takviyelerle hem üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak hem de UEFA Avrupa Ligi'nde şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

PSG'den Galatasaray'a bomba transfer! Ndombele'nin yerine gelecek

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin öncelikleriyse stoper ve orta saha transferleri...

PSG'den Galatasaray'a bomba transfer! Ndombele'nin yerine gelecek

Galatasaray sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele'den beklenen performansı alamadı.

PSG'den Galatasaray'a bomba transfer! Ndombele'nin yerine gelecek

Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcuyu geri göndermek için İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

PSG'den Galatasaray'a bomba transfer! Ndombele'nin yerine gelecek

Ndombele'nin ayrılığı sonrası bu bölgeye takviye yapmak isteyen Aslan, aradığı ismi Fransa'da buldu.

PSG'den Galatasaray'a bomba transfer! Ndombele'nin yerine gelecek

ORTA SAHAYA CARLOS SOLER

Yeni Asır'ın haberine göre; Galatasaray'ın gündemine gelen oyuncuların başında PSG'den Carlos Soler var.

PSG'den Galatasaray'a bomba transfer! Ndombele'nin yerine gelecek

Galatasaray'ın kurmaylarının İspanyol oyuncu ve kulübüyle temasa geçtiği ve işin finansal boyutu konusunda araştırmaların sürdüğü bildirildi.

PSG'den Galatasaray'a bomba transfer! Ndombele'nin yerine gelecek

Carlos Soler bu sezon PSG formasıyla 15 maça çıktı.

PSG'den Galatasaray'a bomba transfer! Ndombele'nin yerine gelecek

İspanyol futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

PSG'den Galatasaray'a bomba transfer! Ndombele'nin yerine gelecek

Soler'in Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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