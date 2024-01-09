PSG'den Galatasaray'a bomba transfer! Ndombele'nin yerine gelecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalar hızlandı. Sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) Mauro Icardi'nin bonservisini alan sarı-kırmızılılar, Fransız devinin yıldızına talip oldu. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin öncelikleriyse stoper ve orta saha transferleri...
Galatasaray sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele'den beklenen performansı alamadı.
Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcuyu geri göndermek için İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.
Ndombele'nin ayrılığı sonrası bu bölgeye takviye yapmak isteyen Aslan, aradığı ismi Fransa'da buldu.
ORTA SAHAYA CARLOS SOLER
Yeni Asır'ın haberine göre; Galatasaray'ın gündemine gelen oyuncuların başında PSG'den Carlos Soler var.
Galatasaray'ın kurmaylarının İspanyol oyuncu ve kulübüyle temasa geçtiği ve işin finansal boyutu konusunda araştırmaların sürdüğü bildirildi.
Carlos Soler bu sezon PSG formasıyla 15 maça çıktı.
İspanyol futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Soler'in Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.
DİĞER