Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Dünya devi transfer etmek istiyor
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi yaşanıyor. Gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan başarılı sağ bek oyuncusu için bu kez Fransız kulübü devreye girdi. Gitmek istediği kulübü açıklayan oyuncu için flaş ayrılık kararı verilebilir. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 01:24 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 01:37
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Angelino ve Kazımcan'ın performansından memnun kalmayan Buruk, sol bek bölgesine Barış Alper Yılmaz'ı monte etti.
Yoğun maç trafiğine girecek olan Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar gerçekleşebilir.
Bu sezon Avrupa kupalarında başarılı maçlar çıkartan sarı kırmızılıların yıldız oyuncuları Avrupa devlerinin radarına takıldı.
Bu isimlerin başında Sacha Boey geliyor...
Arsenal'in peşinde koştuğu Sacha Boey için bu kez Fransa'dan sürpriz bir talip çıktı.
Saber Desfarges, PSG'nin Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey ile ilgilendiğini duyurdu.
Telefoot'ta yer alan habere göre Paris Saint-Germain, Nordi Mukiele'nin olası ayrılığı durumunda yerine Galatasaray oyuncusu Sacha Boey'i düşünüyor.
Boey verdiği röportajda PSG taraftarı olduğunu söylemişti.
"PSG TARAFTARIYIM"
Ben Parisliyim. Parisli olup PSG'yi desteklemiyor olmanız düşünülemez." ifadelerini kullanmıştı.
Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maçta görev aldı.
23 yaşındaki oyuncu takımı adına 2 gol kaydetti.
22 milyon Euro piyasa değeri olan Boey'in Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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