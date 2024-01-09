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Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Dünya devi transfer etmek istiyor

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi yaşanıyor. Gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan başarılı sağ bek oyuncusu için bu kez Fransız kulübü devreye girdi. Gitmek istediği kulübü açıklayan oyuncu için flaş ayrılık kararı verilebilir. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 01:24 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 01:37
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ENES CEVAHİRCİ
Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Dünya devi transfer etmek istiyor

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray Sivasspor'a konuk olacak.

Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Dünya devi transfer etmek istiyor

Sarı kırmızılılar zorlu deplasmandan galip dönerek haftayı kayıpsız kapatmak istiyor.

Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Dünya devi transfer etmek istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Okan Buruk sol bek ve orta saha için yönetime raporunu sundu.

Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Dünya devi transfer etmek istiyor

Angelino ve Kazımcan'ın performansından memnun kalmayan Buruk, sol bek bölgesine Barış Alper Yılmaz'ı monte etti.

Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Dünya devi transfer etmek istiyor

Yoğun maç trafiğine girecek olan Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar gerçekleşebilir.

Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Dünya devi transfer etmek istiyor

Bu sezon Avrupa kupalarında başarılı maçlar çıkartan sarı kırmızılıların yıldız oyuncuları Avrupa devlerinin radarına takıldı.

Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Dünya devi transfer etmek istiyor

Bu isimlerin başında Sacha Boey geliyor...

Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Dünya devi transfer etmek istiyor

Arsenal'in peşinde koştuğu Sacha Boey için bu kez Fransa'dan sürpriz bir talip çıktı.

Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Dünya devi transfer etmek istiyor

Saber Desfarges, PSG'nin Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey ile ilgilendiğini duyurdu.

Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Dünya devi transfer etmek istiyor

Telefoot'ta yer alan habere göre Paris Saint-Germain, Nordi Mukiele'nin olası ayrılığı durumunda yerine Galatasaray oyuncusu Sacha Boey'i düşünüyor.

Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Dünya devi transfer etmek istiyor

Boey verdiği röportajda PSG taraftarı olduğunu söylemişti.

Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Dünya devi transfer etmek istiyor

"PSG TARAFTARIYIM"

Ben Parisliyim. Parisli olup PSG'yi desteklemiyor olmanız düşünülemez." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Dünya devi transfer etmek istiyor

Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maçta görev aldı.

Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Dünya devi transfer etmek istiyor

23 yaşındaki oyuncu takımı adına 2 gol kaydetti.

Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi! Dünya devi transfer etmek istiyor

22 milyon Euro piyasa değeri olan Boey'in Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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