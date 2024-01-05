Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin son durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun bir süre oynayamayacağını duyurdu. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 14:29 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 14:35
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin son durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun bir süre oynayamayacağını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Ve aranan isim bulundu! İşte Aslan'ın yeni sol beki...
Başkan Erdoğan'dan Ortak Paylaşım Forumu'nda önemli açıklamalar
Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe...
Yıldız oyuncu dönüyor! İşte Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi
G.Saray'a 50 milyon Euro'luk yıldız!
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 | AUZEF bitirme (final) sınavları giriş belgesi
Pendik'te sular ne zaman gelecek? (5 Ocak 2024)
Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? (5 Ocak 2024)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monaco'dan savunmaya takviye! Monaco'dan savunmaya takviye! 13:37
Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi Icardi'ye transfer şoku! Reddedildi 13:10
Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR'ı açıklandı! 12:56
Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe... Werner'den transfer kararı! Fenerbahçe... 12:42
Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman? Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman? 12:26
Arandina - Real Madrid maçı ne zaman? Arandina - Real Madrid maçı ne zaman? 11:45
Daha Eski
Yıldız oyuncu dönüyor! İşte Buruk'un 11'i Yıldız oyuncu dönüyor! İşte Buruk'un 11'i 11:43
Kartal'ın gözdesi için bu rakamı istediler! Kartal'ın gözdesi için bu rakamı istediler! 11:43
Sassuolo - Fiorentina maçı ne zaman? Sassuolo - Fiorentina maçı ne zaman? 11:30
Salah'tan Gazze'ye büyük destek! Salah'tan Gazze'ye büyük destek! 11:27
Futbolculara vergi uyarısı! Yasal düzenleme sonrası... Futbolculara vergi uyarısı! Yasal düzenleme sonrası... 11:24
Lecce - Cagliari maçı ne zaman? Lecce - Cagliari maçı ne zaman? 11:21