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Galatasaray'da Angelino'nun mevkisi için transfer çıkarması!

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da beklenen performansı veremeyen ve taraftarları hayal kırıklığına uğratan İspanyol futbolcu Angelino ile yolların ayrılması planlanıyor. Bu oyuncunun yerine ise sarı-kırmızılılarda flaş isimler gündeme geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'da Angelino'nun mevkisi için transfer çıkarması!

Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da hareketlilik sürüyor.

Galatasaray'da Angelino'nun mevkisi için transfer çıkarması!

Yaz transfer sezonunda yaptığı transferlerle ses getiren sarı-kırmızılılar, devre arasında da iddialı transferler yapmak istiyor.

Galatasaray'da Angelino'nun mevkisi için transfer çıkarması!

Devre arasında bu bölgeye kökünden çözmek isteyen Galatasaray, listesini de buna göre hazırlamış durumda.

Galatasaray'da Angelino'nun mevkisi için transfer çıkarması!

Cimbom, sezon başında Leipzig'den Angelino'yu satın alma opsiyonuyla beraber kiralamıştı.

Galatasaray'da Angelino'nun mevkisi için transfer çıkarması!

Ancak tecrübeli oyuncu ile doku tutmadı.

Galatasaray'da Angelino'nun mevkisi için transfer çıkarması!

Galatasaray, Angelino'nun kontratından mutlaka çıkacak.

Galatasaray'da Angelino'nun mevkisi için transfer çıkarması!

Bu konuda görüşmeler devam ederken sarı-kırmızılı yönetim, yerine birçok adayla görüşme halinde.

Galatasaray'da Angelino'nun mevkisi için transfer çıkarması!

Bunların başında Roma'dan Leonardo Spinazzola var.

Galatasaray'da Angelino'nun mevkisi için transfer çıkarması!

30 yaşındaki oyuncunun kontratı sezon sonu bitiyor.

Galatasaray'da Angelino'nun mevkisi için transfer çıkarması!

GENÇ YETENEKLER LİSTEDE

Galataasaray, Leonardo Spinazzola transferini bitiremezse iki genç oyuncuyla dirsek temasında.

Galatasaray'da Angelino'nun mevkisi için transfer çıkarması!

Biri Manchester City'de düzenli forma giyemeyen Sergio Gomez.

Galatasaray'da Angelino'nun mevkisi için transfer çıkarması!

Diğeri ise Lecce formasıyla bu sezon farkını gösteren Patrick Dorgu.

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