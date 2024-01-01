Galatasaray'da Angelino'nun mevkisi için transfer çıkarması!
Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da beklenen performansı veremeyen ve taraftarları hayal kırıklığına uğratan İspanyol futbolcu Angelino ile yolların ayrılması planlanıyor. Bu oyuncunun yerine ise sarı-kırmızılılarda flaş isimler gündeme geldi. İşte detaylar...
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Cimbom, sezon başında Leipzig'den Angelino'yu satın alma opsiyonuyla beraber kiralamıştı.
Ancak tecrübeli oyuncu ile doku tutmadı.
Galatasaray, Angelino'nun kontratından mutlaka çıkacak.
Bu konuda görüşmeler devam ederken sarı-kırmızılı yönetim, yerine birçok adayla görüşme halinde.
Bunların başında Roma'dan Leonardo Spinazzola var.
30 yaşındaki oyuncunun kontratı sezon sonu bitiyor.
GENÇ YETENEKLER LİSTEDE
Galataasaray, Leonardo Spinazzola transferini bitiremezse iki genç oyuncuyla dirsek temasında.
Biri Manchester City'de düzenli forma giyemeyen Sergio Gomez.
Diğeri ise Lecce formasıyla bu sezon farkını gösteren Patrick Dorgu.
23 yaşındaki Gomez ile 19 yaşındaki Dorgu kiralık olarak Cimbom'a katılabilir.
Aslan, hem oyuncular hem de kulüpleriyle temas halinde.
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