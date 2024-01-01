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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Zeki Çelik'ten flaş karar!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Galatasaray, sezonun en istikrarlı isimlerinden olan Sacha Boey'i yedekleyecek bir oyuncu arayışındaydı. Sarı-kırmızılıların gündemine aldığı milli futbolcu Zeki Çelik flaş bir karar verdi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 15:59
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Zeki Çelik'ten flaş karar!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, devre arasında Sacha Boey'u yedekleyecek birini arıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Zeki Çelik'ten flaş karar!

Sarı-kırmızılılar bu mevkiye yerli bir takviye planlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Zeki Çelik'ten flaş karar!

Hedefteki isim ise Serie A ekibi Roma'da forma giyen Zeki Çelik.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Zeki Çelik'ten flaş karar!

Tecrübeli isim, İtalya'da aradığı süreleri bulamıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Zeki Çelik'ten flaş karar!

Galatasaray'a transferi halinde de Boey'un arkasında yedek bekleyeceğini biliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Zeki Çelik'ten flaş karar!

Zeki Çelik'in, EURO 2024 öncesinde daha fazla şans bulacağı bir takım önceliği olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Zeki Çelik'ten flaş karar!

İtalyan ekibinde bu sezon 12 karşılaşmada süre alan Zeki Çelik, 2 asiste imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Zeki Çelik'ten flaş karar!

26 yaşındaki milli sağ bekin Roma ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Zeki Çelik'ten flaş karar!

ZEKİ ÇELİK KİMDİR?

17 Şubat 1997 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Zeki Çelik'ten flaş karar!

Profesyonel futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Zeki Çelik'ten flaş karar!

2018 yılında İstanbulspor'dan 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lille'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Zeki Çelik'ten flaş karar!

2022 yazında ise 7 milyon euro karşılığında Roma'nın yolunu tuttu.

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