TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Zeki Çelik'ten flaş karar!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Galatasaray, sezonun en istikrarlı isimlerinden olan Sacha Boey'i yedekleyecek bir oyuncu arayışındaydı. Sarı-kırmızılıların gündemine aldığı milli futbolcu Zeki Çelik flaş bir karar verdi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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Tecrübeli isim, İtalya'da aradığı süreleri bulamıyor.
Galatasaray'a transferi halinde de Boey'un arkasında yedek bekleyeceğini biliyor.
Zeki Çelik'in, EURO 2024 öncesinde daha fazla şans bulacağı bir takım önceliği olacak.
İtalyan ekibinde bu sezon 12 karşılaşmada süre alan Zeki Çelik, 2 asiste imzasını attı.
26 yaşındaki milli sağ bekin Roma ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
ZEKİ ÇELİK KİMDİR?
17 Şubat 1997 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.
2018 yılında İstanbulspor'dan 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lille'e transfer oldu.
2022 yazında ise 7 milyon euro karşılığında Roma'nın yolunu tuttu.
A Milli Futbol Takımı'nın formasını 42 kez terleten Zeki Çelik, 2 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...
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