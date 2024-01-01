GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Halil Dervişoğlu teklifleri reddetti! Takımda kalıyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'na teklifler geliyordu. Milli futbolcu takımda kalmaya kadar verdi. İşte nedeni... (GS transfer haberleri)
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Afrika Kupası'na gidecek Demokratik Kongolu Bakambu'nun yokluğunda Halil Dervişoğlu, ocak ayında oynanacak maçlarda daha fazla süre alacak.
Teknik heyet ve yönetimin düşüncesi de Halil'in takımda kalması yönünde oldu.
500 bin euro'ya bonservisi alınan oyuncu, 2027 sezonu sonuna kadar imza atarken bu sezon 20 milyon TL kazanıyor.
HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?
24 yaşındaki Hollanda doğumlu Halil Dervişoğlu, kariyerine Sparta altyapısında başladı.
Genç futbolcu sırasıyla Brentford, Twente, Galatasaray ve Burnley formaları giydi.
Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 16 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.
Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Halil'in güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro...
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