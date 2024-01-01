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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Halil Dervişoğlu teklifleri reddetti! Takımda kalıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'na teklifler geliyordu. Milli futbolcu takımda kalmaya kadar verdi. İşte nedeni... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 14:47
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Halil Dervişoğlu teklifleri reddetti! Takımda kalıyor

Ocak ayında hareketli bir transfer dönemi geçirecek Galatasaray'da ilk teklif Halil Dervişoğlu'na geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Halil Dervişoğlu teklifleri reddetti! Takımda kalıyor

İngiltere'den Championship ekipleri ve Hollanda'dan iki kulüp, Halil'i kiralamak istedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Halil Dervişoğlu teklifleri reddetti! Takımda kalıyor

Sabah'ta yer alan habere göre milli oyuncu ise sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlamaya karar verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Halil Dervişoğlu teklifleri reddetti! Takımda kalıyor

Afrika Kupası'na gidecek Demokratik Kongolu Bakambu'nun yokluğunda Halil Dervişoğlu, ocak ayında oynanacak maçlarda daha fazla süre alacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Halil Dervişoğlu teklifleri reddetti! Takımda kalıyor

Teknik heyet ve yönetimin düşüncesi de Halil'in takımda kalması yönünde oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Halil Dervişoğlu teklifleri reddetti! Takımda kalıyor

500 bin euro'ya bonservisi alınan oyuncu, 2027 sezonu sonuna kadar imza atarken bu sezon 20 milyon TL kazanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Halil Dervişoğlu teklifleri reddetti! Takımda kalıyor

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

24 yaşındaki Hollanda doğumlu Halil Dervişoğlu, kariyerine Sparta altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Halil Dervişoğlu teklifleri reddetti! Takımda kalıyor

Genç futbolcu sırasıyla Brentford, Twente, Galatasaray ve Burnley formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Halil Dervişoğlu teklifleri reddetti! Takımda kalıyor

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 16 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.

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