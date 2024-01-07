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Galatasaray - Tümosan Konyaspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Rams Park'taki mücadelede Ali Şansalan düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 19:51 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 20:00
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Galatasaray - Tümosan Konyaspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor.

Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray ile Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Tümosan Konyaspor Rams Park'ta kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Ndombele, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem, Halil.

Tümosan Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Marlos, Oliviera.

GALATASARAY - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı 7 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

SARI-KIRMIZILARDA 7 EKSİK

Galatasaray'da Konyaspor karşılaşmasında 7 eksik oyuncu bulunuyor. Göğüs kasında kopma meydana gelen Sergio Oliveira, adale sakatlığı devam eden Davinson Sanchez, kart cezalıları Lucas Torreira ve Sacha Boey, Afrika Kupası için milli takımlara giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi Konyaspor karşılaşmasında forma giyemedi.

ICARDI YERİNE HALİL

Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Konyaspor karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında yüzüne aldığı darbe sonrasında yüz kemiklerinde kırık oluşan Icardi'nin Konyaspor karşılaşmasında görev yapmadı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Icardi'nin sakatlığı sebebiyle Konyaspor karşısında en ileri uçta Halil Dervişoğlu'na şans verdi.

OKAN BURUK İLE HAKAN KELEŞ 5. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Buruk, Galatasaray ile Çaykur Rizespor'u, Keleş ise Giresunspor ve Sivasspor'u çalıştırıyordu. Söz konusu maçlarda iki teknik direktör de 1'er galibiyet alırken, 2 müsabakada da berabere sona erdi.

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