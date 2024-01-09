GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'da Muslera'nın alternatifi belli oldu! İtalyanlar duyurdu...
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda transferde sürpriz bir detay ortaya çıktı. Başkan Vekili Erden Timur'un sol bek, orta saha ve hücuma takviyesi yapması planlanırken listesine kaleci transferini de eklediği buna göre temaslara başladığı öğrenildi. İşte Cimbom'un istediği o isim ve transfer detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Muslera'nın sözleşmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Muslera 13 yıldır bu takımda. Galatasaray tarihinin en önemli figürlerinden biri.
"Geçen sene de gördük. Bu sene son sene. Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor."
Önemli olan ileride onun planlarında birlikte olabilecek misiniz. Vefa, sahiplenme ilişkisini kurabiliyorsanız her şeyi açıkça konuşabiliyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.
ALTERNATİF BELİRLENDİ
Galatasaray, daha önce birçok kez futbolu ülkesinde bırakmak istediğini dile getiren Muslera'nın sözleşme yenilemeyerek takımdan ayrılma ihtimaline hazırlıksız yakalanmak istemiyor.
Bu neden sarı kırmızılılar tecrübeli kalecinin alternatifleri için bir listesi oluşturdu.
HEDEFTE MUSSO VAR
İtalyan basınında yer alan Milliyet'in derlediği haberde Galatasaray'ın kaleci arayışıyla ilgili flaş bir iddia geldi.
Tutto Atalanta, sarı kırmızılıların Arjantinli file bekçisi Juan Musso ilgilendiğini yazdı.
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Haberde, Galatasaray'ın 29 yaşındaki Musso'yu kiralamak istediği, Atalanta'nın ise sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek olan Ajantinli kalecisini kiralık göndermek yerine bonservisiyle satmayı planladığı kaydedildi
YRILMA İHTİMALİ YÜKSEK
29 yaşındaki Arjantinli kalecinin İtalyan ekibinde inişli çıkışlı bir performans sergilediği ve bu yüzden de takımdan ayrılma ihtimalinin kuvvetli olduğu kaydedildi.
Juan Musso bu sezon 16 karşılaşmada görev yaptı ve kalesinde 16 gol gördü.
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