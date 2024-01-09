GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'da Muslera'nın alternatifi belli oldu! İtalyanlar duyurdu...

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Muslera'nın sözleşmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Muslera 13 yıldır bu takımda. Galatasaray tarihinin en önemli figürlerinden biri.

"Geçen sene de gördük. Bu sene son sene. Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor."



