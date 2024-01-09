Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'da Muslera'nın alternatifi belli oldu! İtalyanlar duyurdu...

GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'da Muslera'nın alternatifi belli oldu! İtalyanlar duyurdu...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda transferde sürpriz bir detay ortaya çıktı. Başkan Vekili Erden Timur'un sol bek, orta saha ve hücuma takviyesi yapması planlanırken listesine kaleci transferini de eklediği buna göre temaslara başladığı öğrenildi. İşte Cimbom'un istediği o isim ve transfer detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 11:33
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GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'da Muslera'nın alternatifi belli oldu! İtalyanlar duyurdu...

Sarı kırmızılı kulüpte forma giydiği 12 sezonda unutulmaz başarılara imza atan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera 13. sezonunda da Galatasaray'ın kalesini başarılıyla korumaya devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'da Muslera'nın alternatifi belli oldu! İtalyanlar duyurdu...

37 yaşındaki tecrübeli eldivenin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'da Muslera'nın alternatifi belli oldu! İtalyanlar duyurdu...

Fernando Muslera'nın geleceği ile ilgili henüz karar vermediği biliniyor.

GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'da Muslera'nın alternatifi belli oldu! İtalyanlar duyurdu...

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Muslera'nın sözleşmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Muslera 13 yıldır bu takımda. Galatasaray tarihinin en önemli figürlerinden biri.

GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'da Muslera'nın alternatifi belli oldu! İtalyanlar duyurdu...

"Geçen sene de gördük. Bu sene son sene. Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor."

GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'da Muslera'nın alternatifi belli oldu! İtalyanlar duyurdu...

Önemli olan ileride onun planlarında birlikte olabilecek misiniz. Vefa, sahiplenme ilişkisini kurabiliyorsanız her şeyi açıkça konuşabiliyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'da Muslera'nın alternatifi belli oldu! İtalyanlar duyurdu...

ALTERNATİF BELİRLENDİ

Galatasaray, daha önce birçok kez futbolu ülkesinde bırakmak istediğini dile getiren Muslera'nın sözleşme yenilemeyerek takımdan ayrılma ihtimaline hazırlıksız yakalanmak istemiyor.

Bu neden sarı kırmızılılar tecrübeli kalecinin alternatifleri için bir listesi oluşturdu.

GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'da Muslera'nın alternatifi belli oldu! İtalyanlar duyurdu...

HEDEFTE MUSSO VAR

İtalyan basınında yer alan Milliyet'in derlediği haberde Galatasaray'ın kaleci arayışıyla ilgili flaş bir iddia geldi.

GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'da Muslera'nın alternatifi belli oldu! İtalyanlar duyurdu...

Tutto Atalanta, sarı kırmızılıların Arjantinli file bekçisi Juan Musso ilgilendiğini yazdı.

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GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'da Muslera'nın alternatifi belli oldu! İtalyanlar duyurdu...

Haberde, Galatasaray'ın 29 yaşındaki Musso'yu kiralamak istediği, Atalanta'nın ise sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek olan Ajantinli kalecisini kiralık göndermek yerine bonservisiyle satmayı planladığı kaydedildi

GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'da Muslera'nın alternatifi belli oldu! İtalyanlar duyurdu...

YRILMA İHTİMALİ YÜKSEK

29 yaşındaki Arjantinli kalecinin İtalyan ekibinde inişli çıkışlı bir performans sergilediği ve bu yüzden de takımdan ayrılma ihtimalinin kuvvetli olduğu kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'da Muslera'nın alternatifi belli oldu! İtalyanlar duyurdu...

Juan Musso bu sezon 16 karşılaşmada görev yaptı ve kalesinde 16 gol gördü.

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