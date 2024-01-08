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TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'den sonra forvete bir dünya yıldızı daha!

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesi gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılarda buna göre forvete Mauro Icardi etkisi yaratacak bir oyuncu daha geliyor. Sarı-kırmızılıların bu hamlesi büyük yankı uyandırdı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 13:40
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TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Galatasaray'da transfer hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Sarı-kırmızılı kadrosunu güçlendirip tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gerisinde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Şampiyonluk yarışı içerisinde olan iki dev son olarak ligin 18. haftasında kozlarını paylaşmıştı.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Kadıköy'de oynanan maçta kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Mücadelede iki takım toplam 45 faul yaptı.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Fazlasıyla hakem düdüğünün duyulduğu karşılaşmada sadece Hakim Ziyech'in şutu kaleyi buldu.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Diğer yandan Galatasaray'ın Avrupa'da gidişatı devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Okan Buruk'un öğrencileri UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Bayern Münih ve Kopenhag'ın arkasında kalan Cimbom, grubu Manchester United'ın üzerinde tamamladı.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Ancak Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Cimbom, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için play-off turunu geçmez zorunda.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Sarı-kırmızılı ekibin bu turdaki rakibi Sparta Prag oldu.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat 2024 tarihinde oynanacak.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Taraflar rövanş mücadelesinde ise 22 Şubat'ta karşılaşacak.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Teknik direktör Okan Buruk iki kulvarda da şampiyonluk istiyor.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

BİRÇOK İSİM AYRILACAK

Galatasaray'da bazı isimlerin takımdan ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Sarı-kırmızılılarda teknik dikektir Okan Buruk'un Angelino ve Tanguy Ndombele'den memnun olmadığı biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

İki futbolcu da beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Buruk'un iki oyuncu yerine takviye talep ettiği biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Ayrıca deneyimli çalıştırıcı, Mauro Icardi'yi destekleyecek yıldız bir isim istedi.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Bu bağlamda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray devre arasında önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Buruk, hazırladığı transfer raporunu yönetime teslim etti.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Kurmaylar, hücum hattındaki rotasyonu kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Yönetimin transferde rotası Fransa olacak.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Galatasaray'da gündemine Alexandre Lacazette'in olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Yıldız oyuncu Olympique Lyon forması giyiyor.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Tecrübeli golcü bu sezon Fransa Ligue 1'de 14 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Bu mücadelelerde ise 7 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Cimbom'un Lyon kaptanı ile yakından ilgilendiği biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Lacazette daha önce Olympique Lyon'dan Arsenal'e 53 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Yıldız oyuncu bedelsiz olarak geçtiğimiz sezon takıma geri döndü.

TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye tam destek! Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor

Fransız oyuncunun 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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