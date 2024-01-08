TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'den sonra forvete bir dünya yıldızı daha!
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesi gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılarda buna göre forvete Mauro Icardi etkisi yaratacak bir oyuncu daha geliyor. Sarı-kırmızılıların bu hamlesi büyük yankı uyandırdı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Şampiyonluk yarışı içerisinde olan iki dev son olarak ligin 18. haftasında kozlarını paylaşmıştı.
Kadıköy'de oynanan maçta kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı.
Mücadelede iki takım toplam 45 faul yaptı.
Fazlasıyla hakem düdüğünün duyulduğu karşılaşmada sadece Hakim Ziyech'in şutu kaleyi buldu.
Diğer yandan Galatasaray'ın Avrupa'da gidişatı devam ediyor.
Okan Buruk'un öğrencileri UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti.
Bayern Münih ve Kopenhag'ın arkasında kalan Cimbom, grubu Manchester United'ın üzerinde tamamladı.
Ancak Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.
Cimbom, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için play-off turunu geçmez zorunda.
Sarı-kırmızılı ekibin bu turdaki rakibi Sparta Prag oldu.
Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat 2024 tarihinde oynanacak.
Taraflar rövanş mücadelesinde ise 22 Şubat'ta karşılaşacak.
Teknik direktör Okan Buruk iki kulvarda da şampiyonluk istiyor.
BİRÇOK İSİM AYRILACAK
Galatasaray'da bazı isimlerin takımdan ayrılması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda teknik dikektir Okan Buruk'un Angelino ve Tanguy Ndombele'den memnun olmadığı biliniyor.
İki futbolcu da beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.
Buruk'un iki oyuncu yerine takviye talep ettiği biliniyor.
Ayrıca deneyimli çalıştırıcı, Mauro Icardi'yi destekleyecek yıldız bir isim istedi.
Bu bağlamda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray devre arasında önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
Buruk, hazırladığı transfer raporunu yönetime teslim etti.
Kurmaylar, hücum hattındaki rotasyonu kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı.
Yönetimin transferde rotası Fransa olacak.
Galatasaray'da gündemine Alexandre Lacazette'in olduğu öğrenildi.
Yıldız oyuncu Olympique Lyon forması giyiyor.
Tecrübeli golcü bu sezon Fransa Ligue 1'de 14 maça çıktı.
Bu mücadelelerde ise 7 gol kaydetti.
Cimbom'un Lyon kaptanı ile yakından ilgilendiği biliniyor.
Lacazette daha önce Olympique Lyon'dan Arsenal'e 53 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
Yıldız oyuncu bedelsiz olarak geçtiğimiz sezon takıma geri döndü.
Fransız oyuncunun 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Lacazette'in bonservis değeri ise 10 milyon Euro olarak biliniyor.
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