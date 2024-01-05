Yoğun mesai

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren, Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden sarı-kırmızılıların fikstürüne bu ay Ziraat Türkiye Kupası maçları da dahil olacak. Bu sezon arka arkaya maçlar yapan Galatasaray, ocak ayında 6'sı lig, 1'i de Türkiye Kupası karşılaşması olmak üzere toplam 7 resmi müsabakaya çıkacak. Aslan, bu maçların 5'ini evinde oynayacak. Diğer 2 mücadelede ise İstanbul dışına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım ocak ayında ligde Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Glatasaray, Türkiye Kupası 5. Turu'nda ise Ümraniyespor ile mücadele edecek. Aslan, söz konusu müsabakalarda ligde 16. hafta erteleme maçında Sivasspor'a konuk olacak. Ligin 21. haftasında da deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.