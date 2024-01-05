Haberler Galatasaray Yoğun mesai

Yoğun mesai

Bu ay 7 maça çıkacak olan Galatasaray’ın tek avantajı 2 kez deplasmana çıkacak olması.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yoğun mesai

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren, Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden sarı-kırmızılıların fikstürüne bu ay Ziraat Türkiye Kupası maçları da dahil olacak. Bu sezon arka arkaya maçlar yapan Galatasaray, ocak ayında 6'sı lig, 1'i de Türkiye Kupası karşılaşması olmak üzere toplam 7 resmi müsabakaya çıkacak. Aslan, bu maçların 5'ini evinde oynayacak. Diğer 2 mücadelede ise İstanbul dışına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım ocak ayında ligde Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Glatasaray, Türkiye Kupası 5. Turu'nda ise Ümraniyespor ile mücadele edecek. Aslan, söz konusu müsabakalarda ligde 16. hafta erteleme maçında Sivasspor'a konuk olacak. Ligin 21. haftasında da deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

DİĞER
Yeşilçam'ın kötü adamı Bilal İnci'nin torunu bakın kim çıktı! Meğer Akasya Durağı'nın yıldız oyuncusuymuş!
Yargı harekete geçmişti: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na 5 yıl hapis istemi!
Terim'den F.Bahçe'ye çalım!
G.Saray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi
G.Saray'ın 15 milyon euro'luk teklifi reddedilmiş!
Son depremler listesi 5 Ocak 2024
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
VAKIA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan Yıldız'dan İtalya Kupası'nda enfes gol! Kenan Yıldız'dan İtalya Kupası'nda enfes gol! 01:37
Kenan Yıldız'dan İtalya Kupası'nda enfes gol! Kenan Yıldız'dan İtalya Kupası'nda enfes gol! 01:37
Barça 90+2'de kazandı! Barça 90+2'de kazandı! 01:35
Barça 90+2'de kazandı! Barça 90+2'de kazandı! 01:35
Palace ve Everton 2. maça bıraktı! Palace ve Everton 2. maça bıraktı! 01:09
Palace ve Everton 2. maça bıraktı! Palace ve Everton 2. maça bıraktı! 01:08
Daha Eski
Kenan attı Juve farka gitti! Kenan attı Juve farka gitti! 00:53
Kenan attı Juve farka gitti! Kenan attı Juve farka gitti! 00:53
Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor! Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor! 00:41
Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor! Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor! 00:41
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Ocak rakamları İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Ocak rakamları 00:27
Bilbao Sevilla'yı devirdi! Bilbao Sevilla'yı devirdi! 23:54